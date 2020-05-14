AKEL’den mektup: Karantina sorunu!

AKEL Genel Sekreteri, Kıbrıslı Türk işçiler ve öğrencilerle ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdi.

AKEL Genel Sekreter Andros Kiprianu imzalı mektupta, güneydeki işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türk işçiler ile yabancı dilde eğitim alan öğrencilerin durumuna dikkat çekildi.

Sorunun kaynağı olarak “karantina uygulaması” gösterildi.

“Pandemi nedeniyle Kıbrıslıtürk emekçilerin işlerine gidiş-gelişlerine izin verilmiyor. Bu, bir yandan onların iş güvensizliği yaşamalarına yol açıyor, öte yandan çalıştıkları işletmelere de sorun yaratıyor” diyen Kiprianu, öğrenciler için de şu hatırlatmayı yaptı:

“Muhtemelen 21 Mayıs'ta sınıf arkadaşlarının geri kalanıyla birlikte okullarına dönmeye çağrılabilecek olan ve güneyde İngilizce eğitim veren okullarda okuyan Kıbrıslıtürk öğrenciler de benzer bir sorunla karşı karşıya olacaktır.”

Kiprianu, sorunun kaynağının “karantina uygulaması”ndan kaynaklandığını belirtti ve şu soruyu yöneltti:

“Kuzeydeki makamların ilgili kısıtlamaları tek taraflı olarak kaldırılması durumunda bu yurttaşlarımızın çalışma ya da öğrenim amacıyla günlük geliş gidişlerini kolaylaştıracak şartlar ve koşullarla ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyet makamlarının bir planlama yapıp yapmadıkları ya da yapma niyetinde olup olmadıklarına dair bizi bilgilendirmenizi rica ediyoruz.”

Kiprianu ayrıca şunu söyledi:

“Ayrıca, kamu sağlığının korunması için gerekli önlemlerin paralel olarak alınmasıyla bu kişilerin geliş gidişlerini kolaylaştırmaya yönelik yolların ve prosedürlerin incelenmesi için inisiyatif üstlenme olasılığının da düşünülmesinin gerektiği görüşündeyiz.

AKEL olarak, çok sayıda Kıbrıslıtürk yurttaşımızı ve aynı zamanda çok sayıda işletmeyi ilgilendiren bu sorunun çözümüne yardımcı olacak ve bizden istenecek her türlü katkıyı sunmaya hazırız.”