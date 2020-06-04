AKEL’den başsağlığı mesajı

AKEL, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden İsmail Kemal için başsağlığı diledi. AKEL’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İsmail Kemal’ın ailesine, tüm yakınlarına, dostlarına, meslektaşlarına ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz

Kıbrıslıtürk öğrenci hareketinde önemli bir yeri olan, KÖGEF’in kurucularından ve başkanlarından, bir dönem AKEL’de çalışmış olan, Kıbrıs Üniversitesi Türk ve Orta Doğu Bilimleri Bölümü’nde çalışan İsmail Kemal’ın hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. AKEL olarak İsmail Kemal’ın ailesine, tüm yakınlarına, dostlarına, meslektaşlarına ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz.

İsmail Kemal 1954’te Lefkoşa'da doğdu. Sofya Üniversitesi'nde Felsefe bölümünü bitirdi. Eğitimine Londra Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinde lisans diplomasıyla devam etti. Indianapolis Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını (MA), Sofya Üniversitesi'nde ise doktorasını (PhD) yaptı. Türkçe, Yunanca, İngilizce, Bulgarca ve Rusça biliyordu. Açıldığı 1992’den bu yana Kıbrıs Üniversitesi Türk ve Ortadoğu Bilimleri Bölümü'nde Özel Eğitim Elemanı olarak çalıştı. Dil derslerinin yanı sıra ilgi duyduğu araştırma alanı olan modern Türkiye tarihi ile ilgili dersler de verdi. Orta öğretimde Türkçe eğitimi ve sınav testlerinin hazırlanmasında Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği yaptı. Ayrıca Avrupa Hukuk Çerçevesinin Türkçeye çevirisinde Dışişleri Bakanlığı ile çalıştı.