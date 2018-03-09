Akdoğan’da 971.5 kg kaçak et!

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri dün akşam saat 21.40’da Akdoğan’da isminin baş harfleri Y.T (52) olan bir kişinin kullanımındaki araçta yaptığı aramada 971.5 kg ağırlığında kaçak et ele geçirdi.

Yaklaşık 50 paket kemiksiz dana etine polis tarafından el konuldu.

Olayla ilgili Y.T tutuklandı.

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