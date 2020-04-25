"Akaryakıt ve elektrik fiyatları düşürülmeli"

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, dünyada petrol fiyatlarının tarihte hiç görülmemiş bir şekilde düşüş gösterdiğini belirterek, hükümete, “akaryakıt ve elektrik fiyatlarının daha fazla geciktirilmeden düşürülmesi” çağrısında bulundu.

Çakıcı, yazılı açıklamasında, Koronavirüsten dolayı çok zor günler geçirildiğini, çoğu insanın evde kapalı bir şekilde hayatını sürdürmek durumunda kaldığını, mecburi olarak çalışmak zorunda olan çoğu insanın da risk altında çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Bu zor süreçten geçilirken, halkın en önemli masraflarından birinin market harcamaları olduğunu belirten Çakıcı, market fiyatlarında bazı ürünlerde de son dönemde artış görüldüğünü, bunun yanında en önemli masraflardan birinin de elektrik masrafı olduğunu dile getirdi.

Mehmet Çakıcı, hükümetin geçmişte petrol fiyatları yükseldiği zaman akaryakıt fiyatlarına anında artışlar yaptığını ifade etti ve petrol fiyatları gerilediğinde düşüşün neden bir haftadır yansıtılmadığını sordu.

Çakıcı şöyle devam etti: “Dünyada tarihin en düşük petrol fiyatları meydana gelmişken, ABD, Çin, Türkiye bütün rafinerilerini doldurmuş ve enerji fiyatları düşürülmüşken, bizim hükümetimiz ne yapıyor? Bakanlar Kurulu, bu dönemde bu kadar sıklıkta toplanırken, akaryakıt fiyatları neden düşürülmedi? Bir haftadır buradan, devlet mi satanlar mı getirenler mi kar elde ediyor? Kıbrıs Türk Halkının elektriği bu kadar yüksek fiyattan alması yazık ve günahtır. Bunların sorgulanması gerekiyor. Gecikmiş bu kararın alınmasıyla ilgili hükümeti derhal göreve çağırıyorum. İlk toplantınızda bu kararı üretin ve halkı daha fazla ezilmekten koruyun.”