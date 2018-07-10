Akaryakıt fiyatlarında değişiklik

Akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidildi, yeni düzenlemede benzine 2 kuruşluk, gaz yağına ise 10 kuruşluk zam yapıldı.

Yapılan zam ile 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4,30 TL’den 4,32 TL’ye, 97 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4,48 TL’den, 4,50 TL’ye çıkarken, gaz yağı ise 3,91 TL’den 4,01 TL’ye yükseldi.

Euro Diesel ve Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi, her ikisinin de litresi 4,13 TL’de kaldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte 10 Temmuz 2018 akaryakıt fiyatları:

97 oktan kurşunsuz benzin: 4,50 TL,

95 oktan kurşunsuz benzin : 4,32 TL,

Euro Diesel: 4,13 TL,

Motorin: 4,13 TL,

Gaz Yağı: 4,01 TL.

3 Mayıs 2018 akaryakıt fiyatları:

97 oktan kurşunsuz benzin: 4,48 TL,

95 oktan kurşunsuz benzin: 4,30 TL,

Euro Diesel: 4,13 TL,

Motorin:4,13 TL,

Gaz Yağı: 3,91 TL.