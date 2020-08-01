Ahmet Yıldırım uğurlandı

Lefkoşa Dikmen Anayolunda önceki gece yarısı meydana gelen trafik kazasında hayatında kaybeden 24 yaşındaki Ahmet Yıldırım bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldırım, Alayköy köy camiinde kılınan ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Yıldırım'ın cenazesine Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, Ahmet Yıldırım yönetimindeki FY 547 plakalı aracı ile yoldan çıkarak bordür taşlarına çarpması sonucu meydana gelmişti. Kaza sonrası araç sürücüsü Ahmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Araçta yolcu olarak bulunan 23 yasibdaki Mustafa Coşkun Kuruçeşme ve 14 yaşındaki Mert Haluk Derin kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.

Fotoğraf: Devrim Demir