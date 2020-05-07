'Açıldık' saçıldık

Dünya genelinde ve ülkemizde covid-19 salgını sürerken, 4 Mayıs itibarı ile “kontrollü açılma” ile ülke yeniden hareketlendi, birçok noktada mesafe kuralına uyulmadı, insan kalabalıkları yakın temas oluşturdu.

Daireler ve iş yerleri belirlenen hijyen koşulları kapsamında hizmet vermeye başlarken, dün Araç Kayıt ve Araç Muayene önündeki kalabalıklar dikkat çekti.

İşlem yaptırmak için sabahın erken saatlerinde Araç Kayıt Dairesi’ne giden vatandaşlar tedbir amaçlı içeri tek tek alınırken, dışarıda bekleyen vatandaş sosyal mesafeyi koruyamadı. Aynı sorun bazı özel bankalarda da görüldü, bina önlerinde yakın temas oluşturuldu, virüs tehlikesi hiçe sayıldı.

Son üç günde birçok noktada yaşanan kalabalık nedeniyle hekimler tedirginliklerini bir kez daha dile getirdi ve uyardı.

YENİDÜZEN’e konuşan Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, açılım gerçekleşemeden önce birçok toplantıda tedbirler alınması için öneri sunduklarını anımsattı, uyarılar yaptı.

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber, ülkede bir denetim mekanizmasının olmadığını ifade ederek önümüzdeki 14 günlük sürecin çok önemli olduğunu söyledi.

Sağlık eski Bakanı Doktor Filiz Besim, açılım yapılmadan önce uygulanacak kriterlerin konuşulduğunu denetimlerde yetkinin kimde olduğunu sordu.

Doktor Özlem Gürkut: “Manzara aynı mesafe yok”

Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, açılımlar başlamadan önce birçok bakanlık müsteşarı, temsilcilerle toplantı yaptıklarını ifade etti. Gürkut, toplantılar da alınması gereken önlemlerin defalarca konuşulduğunun altını çizerken, yetkililerle özellikle dairelerde vatandaşların randevulu gelmeleri için uyarılarda bulunduklarını belirtti.

Manzaranın üç gündür farklı devlet dairelerinde aynı olduğunu kaydeden Gürkut, dairelerde mesafenin içerde olduğunu, dışarıda yaşanan kuyruklarda bunun uygulanmadığını söyledi.

Doktor Özlem Gürkut, özellikle bu dönemde bireylerin koruyucu önlemlere harfiyen uyması gerektiğinin altını çizerken, en riskli dönemin yaşandığını ciddi bir açılım olduğunu belirtti.

Süreci en iyi yönüyle değerlendirmek için 14 gün sonrasının önemine dikkati çeken Gürkut, “Pozitif vakamız yok, bu çok sevindirici. Bu süreçte de çok temkinli davranmalıyız. Bu virüs hayatımızda var olacak, açılım ile birlikte insanımızda çok ciddi bir rahatlama var. Maskemizi takalım, ellerimizi yıkayalım ve sosyal mesafe kuralına mutlaka uyalım” dedi.

“Yurt dışından gelenler için endişeli olduğumuzu söylemiştik”

Bakanlar Kurulu’nun yurt dışından yolcu gelmemesi konusunda da karar ürettiğini ancak yolcuların gelmeye devam ettiğine değinen Gürkut, yurt dışından gelenler için endişelerini birçok kez dile getirdiklerini de belirtti. Ülke için şuan en risk oluşturan durumun yurt dışından pozitif vaka gelmesi olduğuna da dikkati çeken Gürkut, Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışından gelenlere test yapılmasının şart olduğunu önlemlerin arttırılarak devam edilmesi gerektiğini

Siber: “Denetim zafiyeti olduğuna inanıyorum”

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber, uzun yıllardır dillenmesine rağmen denetim mekanizmasının ülkede etkili olmadığını söyledi. Siber, özellikle bu dönemde oluşabilecek zafiyete karşı daha sıkı denetim olması gerektiğine vurgu yaparak, “Bir buçuk ay maddi manevi her şeyi göz ardı ederek evlerimizde kaldık. Açılımdan sonra da yapılacak olan çok kolay, ‘ELMAS’ diye adlandırdığımız maske ve eldiven alışkanlığı. Bireylere bu saatten sonra çok sorumluluk düşer. Kalabalıkla yüzleşip mesafeyi korumak bizim elimizde. Açılan iş yerlerine denetim yapıldığına inanmıyorum” dedi.

“14 gün çok riskli bir dönem”

Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber, devlet dairelerinde bu süreçte randevu ve online sistemi kurmak için çalışmaların ne olduğunu sorguladı. Konsey olarak konu ile ilgili rapor sunduklarını da söyleyen Siber, 14 günlük sürecin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Yurt dışından gelenlere de değinen Siber, bu dönemde gelişlerin ne kadar insani olduğunu merak ettiklerini, kurul kararı ile yurt dışında tedavi maksatlı bulunan hastaların ülkeye dönüş yapamadığını söyledi. Gelen gruplara ne tarz bir prosedür uygulandığını bilmediklerini kaydeden Siber, bilgi sahibi de olmadığını kaydetti.

“Topluma daha şeffaf olunsun”

Yurt dışından gelenler konusunda daha şeffaf açıklamalar yapılması gerektiğine de dikkati çeken Sibel Siber, daimi ikametgâhı ülkede olmayanların bu süreçte ve şartlarda gelmelerinin sakıncalı olduğunu belirtti. Yurt dışından gelenlerle ilgili topluma açıklama yapılması gerektiğine vurgu yapan Siber, “Topluma bu süreçte şeffaf açıklamalar yapılmalı, alınan tedbirler açıklanmalı. Güçlü iletişim her zaman var olmalı.”

Doktor Filiz Besim: “Sıkıntı henüz geçmedi”

Sağlık eski bakanı Doktor Filiz Besim, açılım yapılmadan önce kriterlerin konuşulduğunu denetimlerde yetkinin kimde olduğunu sorguladı. Bu süreçte sağlıkla ne kadar iş birliği yapıldığının merak konusu olduğunu ifade eden Besim, dairelerde çalışan personel ve müdürlere eğitim verilip verilmediğini merak ettiklerini kaydetti. Ülkede en büyük sorunun uygulam olduğunu belirten Besim, ”Araç kayıt önüne denetçi konulmuş olsaydı bu yığılma bu şekilde olmayacaktı. Yaşananlar uzun vadeye yayıldığında, önümüzdeki süreçte de kriterler uygulanmayacak. Kriterlerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda endişe yaşıyorum. Denetim konusunda organizasyon yapılmadı. Doğru yerde, doğru grupların olması gerekir aksi takdirde, denetim olayları bitmeyecek. Bir süre daha dikkatli olmak zorundayız, izolasyona dikkat edelim, sıkıntı henüz geçmedi. Bundan sonraki süreçte de dünyayı takip ederek bilimin dışına çıkmadan hareket etmek zorundayız” dedi.