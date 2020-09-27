"AB ile Türkiye çatışmak istemiyor"

Kıbrıs Cumhuriyeti eski Başkanı Yorgos Vasiliu, AB'nin Türkiye ile çatışmak istemediğini ve Türkiye aleyhindeki yaptırımlar meselesinin "suya düşeceğini" söyledi.

Haravgi gazetesine röportaj veren Vasiliu, AB'nin olacakları perde gerisinde hazırlayacağını ve yaptırımlar konusunu "incir yaprağıyla" örteceğini belirtirken, yaptırımlar konusunun abartıldığını; Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin yaptırımlar konusunda karmaşa yaşadığını ve artık geri adım atmasının zor olduğunu ifade etti.

Habere göre Vasiliu, Türkiye'ye yaptırım uygulanması ısrarıyla ilgili olarak, her ülkenin bu yaptırımların büyüklüğünün bilincinde olması gerektiğine işaret etti ve AB'nin, Kıbrıs gibi küçük bir ülke için Türkiye'yle çatışmaya girmekle uğraşmayacağını; bunun yerine Beyaz Rusya'ya yaptırım uygulayacağını kaydetti.

Vasiliu, Kıbrıs sorununda müzakereler olmazsa sadece "tehdit" işiteceklerini; ancak müzakereler yapılırsa, konuştukları yöntemin tamamen değişebileceğini vurguladı ve "Çözüme götürecek müzakerelere gitmezsek, bize yazıklar olsun" dedi.