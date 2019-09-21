Vakıflar Örgütü Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İnan, 152 yeni imam istihdam edileceği ve 1996’dan beri münhal açılmadığı açıklamaları üzerine YENİDÜZEN’e konuştu: “1996’dan beri münhal açılmadığı doğru değil, görev yaptığım süre 2004-2009 yıllarında istihdam yapıldı” dedi.

Dila ŞİMŞEK

152 imam istihdam edilmesi için münhal açmasının ardından, Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay’ın “1996’dan beri münhal açılmamıştı” açıklaması üzerine konuşan Vakıflar Örgütü Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İnan, bunun doğru olmadığını savundu, 2004-2009 yılları arasında münhal açıldığını ve istihdam sağlandığını kaydetti.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay YENİDÜZEN’e konuşarak, “1996 yılından beridir Din İşleri Dairesi’ne din görevlisi alınması için münhal açılmamıştır. Bu süre zarfında emeklilik vs. gibi nedenlerle din görevlisi eksikliği ortaya çıkmış, birçok camide namaz kıldıracak din görevlisi bulunmamaktadır. Bazı yerlerde cenaze namazı, cuma namazı, teravih namazı ve bayram namazları gibi ibadetleri yaptıracak görevli bulunamaz hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu durum bazı basın/yayın kuruluşlarınca ‘Cami Var İmam Yok’ gibi manşetlerle de gündeme gelmiştir” demişti.

Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İnan ise, görev yaptığı sürede vatandaşlardan istihdam sağlandığını ifade ederek, “O dönemlerde Din İşleri’ne personeli Türkiye istihdam ediyordu. Yaşanan olaylarda ise, yetki karmaşası ortaya çıkıyor, personel Türkiye’nin emirlerine uyuyordu. Biz de bu karışıklığı ortadan kaldırmak için ülkemizden istihdam yapmaya başlamıştık” şeklinde konuştu.

“Bütçeyi devlet ödüyor ve devletin çok daha hayati ihtiyaçları var”

Din İşleri’nin bütçesinin %80-90’ının Maliye Bakanlığı tarafından ödendiğini dile getiren İnan, “Bu sebeple, biz Vakıflar olarak özerkiz, ihtiyaç vardı istihdam sağladık gibi bir mazeret olamaz. Çünkü bütçeyi devlet ödüyor ve devletin çok daha hayati ihtiyaçları var” dedi.

İnan, laik ülkelerde dini örgütlere devletin katkıda bulunmaması, karışmaması gerektiğini savunarak, “Evet ihtiyaç olabilir, ancak ülkede şu anda birçok şeye ihtiyaç var. Öğretmenimiz yok, hemşiremiz, doktorumuz yok, Maliye Bakanlığı’nın önceliği Din İşleri olmamalı” diye devam etti.

“1996’dan beri münhal açılmadığının söylenmesinin sebebi, acil ihtiyaç hissi yaratmak”

İnan, Yönetim Kurulu’nun, önceki Yönetim Kurulu kararlarını ele alarak hareket etmemesi gerektiğini söyleyerek, “Öncekilerin doğru veya yanlış yaptığına bakılmıyor, savunma olarak kullanılıyor” dedi. 1996’dan beri münhal açılmadığının söylenmesi sebebinin, ‘acil ihtiyaç varmış gibi bir hava yaratmak’ olduğunu ifade etti.