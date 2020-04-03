Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlık’tan yapılan canlı yayınla COVID-19’a ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı. Bugün 321 test yapıldığını duyuran Bakan Pilli, 7 pozitif vaka daha tespit edildiğini açıkladı.

Tespit edilen 7 vakanın 3’ü Lapta, 4’ü ise Karpaz Bölgesi’nden.

Bugüne kadar toplam 2 bin 327 testin yapıldığını belirten Bakan Pilli, toplam vaka sayısının 88, kaybedilen hasta sayısının ise 2 olduğunu ifade etti.

Taburcu edilen 29 hasta dışındaki 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, güne dair olumlu bilgiler de aktardı.

Yoğun bakımdaki hastalardan birinin normal servise alındığını belirten Bakan Pilli, diğer yoğun bakımdaki hastanın ise solunum cihazından ayrıldığını açıkladı. Şu anda yoğun bakımda sadece 1 hasta olduğunu kaydetti.

Tespit edilen yeni vakaların ‘yakın temaslı’ vakalar olduğunu da açıklayan Pilli, bölgelere göre dağılımı da verdi:

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Mağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 2

Lapta: 9

Alsancak: 4

Karpaz: 22