Ocak-Haziran ayları arasında toplam 4 bin 190 salon araç satılırken, ticari araç satışları binlerde seyretti.

YENİDÜZEN’e konuşan Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, araç alım satımlarında KDV indirimi uygulaması ile kapanma sürecindeki durgunluğun ardından ciddi bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Devrim DEMİR

Birçok sektörde Mart ayında ortaya çıkan COVID-19 salgını sonrası ciddi bir durgunluk yaşanırken, virüs araç satışlarını etkilemedi. 2020 yılının ilk altı ayında 5 bin 267 salon ve ticari araç satıldı. Satılan araçların yarısından fazlasını lüks markalar oluşturdu.

Söz konusu süre içinde en fazla satılan araçların başında Honda marka gelirken bunu Mercedes, Toyota, Suzuki, BMW, Audi gibi markalar takip etti.

Altı ayda 700 Honda, 623 Mercedes, 592 Toyota, 457 Suzuki, 299 BMW, 129 adet de Audi satıldı.

Tüketicinin en çok talep gösterdiği bu markalar, ‘Sokağa Çıkma Yasağı’nın uygulandığı nisan ayında bile toplam 32 araç satışı gerçekleştirdi. Ocak ayında bin 81 adet taşıt satılırken, Şubat ayında bu rakam bin 326’lara yükseldi.

Tüketicinin en fazla Honda, Mercedes, Toyota, Suzuki, BMW, Audi gibi lüks araçları talep ettiği dikkat çekti. Altı ayda 700 Honda, 623 Mercedes, 592 Toyota, 457 Suzuki, 299 BMW, 129 adet de Audi satıldı.

Verilere göre Mart ayına hızlı başlayan otomotiv sektörü ay ortasında salgınla yaşanan kapanma nedeniyle durdu. Mart ayında 667 araç satılırken, bu rakam Nisan ayında 32’lere düştü.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, araç alım satımlarında KDV indirimi uygulaması ile kapanma sürecindeki durgunluğun ardından ciddi bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Araç alım satımlarda KDV indirimi…

Hükümet otomotiv piyasasını rahatlatacak bir adım atarak araç alım satımlarında KDV oranında ciddi bir düşüşe gitmişti. Salon araçlarda 1600 cc’ye kadar olan araçlarda KDV oranı % 20’den, % 5’e düşürülmüştü.

ARAÇ SATIŞLARI:

Ocak: 1081

Şubat: 1326

Mart: 667

Nisan: 32

(Sokağa çıkma yasağı)

Mayıs: 905

Haziran: 1256

Haziran ayı hareketli geçti…

İstatistiki verilere göre, ilk üç ay sonrası Mayıs ayında otomotiv sektöründe ciddi bir hareketlenme yaşandı. Mayıs ayında açılıma gidilmesi ile salon ve ticari araçların satışı arttı. Mayıs ayında 905 araç satılırken, geride bıraktığımız Haziran ayında bin 9 adet salon, 247 adet ticari toplam bin 256 araç satıldı.

Binlerce salon araç satıldı…

Yapılan KDV indirimi araç satışlarında ciddi bir hareketliliğin yaşanmasına etken oldu. Motor gücü yüksek lüks araçların da KDV oranlarının düşürülmesi ile büyük rağbet gördü. İlk altı ayda 4 bin 190 salon araç satılırken, bin 77 ticari araç satıldı.

Ocak ayında 841, Şubat bin 100, Mart 541, Nisan 18, Mayıs 681, Haziran ayında ise bin 9 salon araç satıldı.

Ticari araç satışı 200’lerde seyretti…

Ticari araç satışlarında rakamlarda pek bir farklılık olmadı. Ocak ayında 240 ticari araç satılırken, Şubat 226, Mart 126, Nisan 14, Mayıs 224, Haziran da ise 247 ticari araç satıldı.

Akın: “Lüks araçlar satılıyor”

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, KDV indiriminin yüzde 20’den yüzde beşlere düşmesi ile piyasada araç satışının canlandığını söyledi.

Akın, sadece KDV indiriminde değil araç fiyatlarında da indirim yapıldığını bu durumla birlikte piyasada hareketlenme yaşandığını kaydetti.

Salgın nedeniyle Nisan ayının ilk günlerinde kapalı olması nedeniyle işlemelerin durduğunu da ifade eden Akın, 32 araca işlem yapıldığını söyledi.

“Satışlarda düşüş yok”

YENİDÜZEN’e konuşan İbrahim Akın, salgın sonrası da KDV değişikliği olmadığını Mayıs ayında açılıma gidilmesi ile satışların devam ettiğini düşüş yaşanmadığını kaydetti.

Satılan araçların fazla oluşunun nedenine de dikkati çeken Akın, motor gücü yüksek olan araçlara da KDV indirimi olduğunu küçük arabalarla beraber, lüks araçların da gözle görülür şekilde satıldığını belirtti.

Araç satışlarından galerilerin ciddi bir payı olmadığını da kaydeden Akın, gerçekleşen KDV indiriminden kaynaklandığını söyledi.