529 kişiye ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığının kapısı aralandı

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde karma evliliklerden doğan ve uzun yıllardır Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan kişilerle ilgili süreçte, 1 yılın ardından ilk olumlu adım atılıyor.

KTÖS ve KTOEÖS tarafından 15 Şubat 2018’te başlayan girişimler sonucunda; yurt dışında evlenenlerin Kıbrıs’ta doğan çocukları statüsünde bulunan 529 kişiye K.Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi gündeme geldi.

YENİDÜZEN’e süreçle ilgili bilgi veren KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, bu kapsamda olan ve güneye başvurusu bulunan 92 kişi bulunduğunu ifade ederek, geriye kalanların da Kıbrıs’ın güneyindeki yetkili makamlara müracaatta bulunması gerektiğini dile getirdi.

Elcil, Kıbrıs’ın güneyinden gayrı resmi aldıkları bilgiye göre; konunun Bakanlar Kurulu’ndan geçtikten sonra, duyurulacağını da ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil:

“Geriye kalanlar da müracaatta bulunmalı”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, karma evliliklerden doğan ve uzun yıllardır Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamadığı için başvuruda bulunan 6 bin 100 kişiden, 529 kişi ile ilgili olumlu adım atılacağına yönelik bilgi aldıklarını söyledi.

Elcil, bu kişilerin, yurt dışında evlenmelerine rağmen Kıbrıs’ta doğan çocuklar olduğunu belirtti.

Bu kapsamda sendika dışında, güneye başvurusu bulunan 92 kişi olduğunu ifade eden Elcil, 529 kişiden geriye kalanların da Kıbrıs’ın güneyindeki yetkili makamlara müracaatta bulunması gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs’ın güneyinden gayrı resmi aldıkları bilgiye göre; konunun Bakanlar Kurulu’ndan geçtikten sonra, duyurulacağını da ifade etti.

1974 öncesi ve sonrasında gelenlerle ancak ebeveynlerimden biri Kıbrıslı Türk olan kişilerle ilgili sorunlar olduğunu kaydeden Elcil, “Eğer gerekirse, hukuksal sürecin takip edilmesi gerekecek. Diplomatik şekilde çözülmeye çalışılacak” şeklinde konuştu.

“Anne babası Kıbrıslı Türk olup, K. Cumhuriyeti vatandaşı olamayan 32 kişi var”

Elcil, süreçle ilgili de bilgi verdi.

Konuyla ilgili ilk toplantıyı 15 Şubat 2018’de yaptıklarını kaydeden Elcil, bu süre içerisinde benzer sıkıntıyı yaşayanlardan başvuru aldıklarını, bunları da kategorize edildiğini belirtti.

Elcil, yapılan başvuruların 32’sinde anne babası Kıbrıslı Türk olmasına rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan kişiler bulunduğunu ifade etti.

“En büyük sorun; 1974 öncesi ve sonrasında adaya gelen, ebeveynlerden biri Kıbrıslı Türk olmasına rağmen, bu hakkı elde edemeyen kişilerde”

Elcil, başvurularda yoğunluklu olarak en büyük sorunun 1974 öncesi ve sonrasında Kıbrıs’ın kuzeyine gelen, ebeveynlerden biri Kıbrıslı Türk olmasına rağmen, bu hakkı elde edemeyen kişilerle ilgili olduğunu kaydetti.

“Bu sorun giderek büyüyor” diyen Elcil, “Kıbrıs Cumhuriyetini temsil eden makamlar, sorunu uluslararası alana taşımak yerine intikam alır mantıkta hareket ediyor. Türkiye, buraya nüfus taşırken, 1949 Cenevre anlaşmasına aykırı davrandı” şeklinde konuştu.

Elcil, bu konuda toplumsal büyük bir sorun olduğunu vurguladı.

21 Ağustos’ta Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı ile görüştüklerini hatırlatan Elcil, süreç içerisinde Hollanda’dan gelen bir grup insan hakları savunucusu ile temaslar yapıldığını, konunun Washington’a götürüldüğünü belirtti.

Elcil, yurttaşlıklarla ilgili lobi çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Hukuki süreci yürüten Avukat Murat Hakkı:

“Ektiğimizi biçmeye başladık”

Hukuki süreci yürüten Avukat Murat Hakkı, bu yönde çalışma olduğu yönünde duyumlar aldığını belirtti.

“Doğruysa, ektiğimizi biçmeye başladık” diyen Hakkı, resmi makamlar nezdinde dik durduklarını, hukuk yolunda başvuracaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Hakkı, yarın bu konuyla ilgili sendikayla toplantı yapılacağını sözlerine ekledi.

Neler yaşanmıştı?

KTÖS ve KTOEÖS, geçtiğimiz Şubat ayında Kıbrıs’ın kuzeyinde karma evliliklerden doğan ve uzun yıllardır Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan binlerce kişi ile ilgili hukuki süreç hazırlığı başlatma kararı almıştı.

Süreç içerisinde kamuoyuna çağrı yapan her iki sendika; aynı sıkıntıyı yaşayan vatandaşlardan başvuru kabul etmişti.

1 yıllık sürede 6 bin 100 başvuru olmuştu.

Sendika yetkilileri Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı ile görüşmüşler, konu uluslararası platforma da taşınmıştı.



