“50 mülteci, Türkiye’ye gönderilecek”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ercan Havaalanı’nda bekleyen 50 mültecinin TC Göç İdaresi kanalı ile bu akşam Türkiye’ye iade edileceklerini açıkladı.

Özersay, adanın kuzeyi ve güneyi arasında cep telefonu kullanımına yönelik Bakanlar Kurulu’nda karar üretildiğini ifade etti.

Bu konuda özel iletişim vergisi ile katma değer vergisi ile ilgili karar alındığını aktaran Özersay, “Roaming bağlamında adanın güneyinden, kuzeyine geçen kişilerin cep telefonlarının kullanımlarında karar alındı” dedi.

Özersay, 40 sivil hizmet görevlisi ile 100 polis memuru alınacağını da açıkladı.

Maliye Bakanlığı ile KIB-TEK arasında 2010 yılına ilişkin mahsuplaşmaya gidildiğini de ifade eden Özersay, 2010 yılı sonrasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, bakanlığın bu yönde Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirdiğini aktardı.

Bununla birlikte bir süredir özel mülk olmasına rağmen yol olarak kullanılan özel mallarla ilgili kamulaştırma işlemlerini uygulama kararı aldıklarını da dile getiren Özersay, 4.5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı.

Ercan Havaalanı’ndaki 50 mülteci Türkiye’ye iade edilecek

Roaming bağlamında adanın güneyinden, kuzeyine geçen kişilerin cep telefonlarının kullanımlarında özel iletişim vergisi ile katma değer vergisine yönelik karar alındı.

40 sivil hizmet görevlisi alınacak.

100 polis memuru istihdam edilecek.

Maliye Bakanlığı ile KIB-TEK arasında 2010 yılına ilişkin mahsuplaşmaya gidildi. 2010 yılı sonrasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DAÜ ile Maliye Bakanlığı arasında üniversitenin devletten alacağı katkı payı ve vergi borcu ile mutabakata varıldı.

Yasa dışı olarak kişilerin yol olarak kullanılan farklı bölgelerdeki özel mülklerin kamulaştırılması yoluna gidildi.

Özersay’ın açıklamaları özetle şöyle:

Kıb-Tek ile mahsuplaşma…

“Bir süredir çalışmaları devam eden, Maliye ile Ekonomik Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğü, Elektrik Kurumu arasında geçmiş yıllara ait mahsuplaşamaya gidildi.

2010’a ilişkin mahsuplaşma tamamlandı. 2010 ertesine ilişkin mahsuplaşma çalışmaları devam ediyor. Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirdi.”

DAÜ ile alacak ve vergi borcu ile ilgili mutabakat

“DAÜ’nün devletten alacağı katkı payı ve vergi borcu ile ilgili tartışma sonucuydu. Maliye ile DAÜ yetkilileri ile yapılan görüşme sonucunda, bu konuda mutabakata varıldı. Yeni VYK’nın varılan mutabakatı ele alması ve değerlendirmesi bekleniyor. Bu önemli bir husus. Soru işareti kalmaya devam ettiği sürece alınacak katkı doğru düzgün belirlenemiyordu. Üniversitenin itibarı ve mali tablonun daha iyi görülmesi için DAÜ’nün önümüzdeki günlerde mali yönde açacak.”

“50 mülteci, Türkiye’ye gönderilecek”

Suriye’den vize uygulamasını özellikle geçen süre zarfından sayının artması, güneyin de kabul etme kapasitesinin azalması nedeniyle vize uygulamasına gitmiştik. Savaştan kaçan, güneye sığınma şartlarını yerine getirerek, sığınma başvurusu yapanların bir kısmı Ercan üzerinden ülkemize ulaşmaktaydı.

Ercan’da gelen ve 48 saat veya daha uzun süre kalmaya yönelen insanlar koşullar kapsamında yetersizdi. Suriyeli vatandaşlara vize uygulamasına gittik. Geçiş döneminde Ercan Havaalanı’na vize uygulamasına 50 civarında Suriye vatandaşın Ercan’da mülteci statüsü kazanmadan haavalanında kalmışlardır. Gerek Dışişleri, gerek İçişleri, gerek Ulaştırma Bakanlığı bir takım atmaya çalıştık.

TC Göç İdaresi ile yapılan temaslar olumlu sonuçlandı. Bu akşam, 50 Suriyeli vatandaşlar, TC Göç İdaresi tarafından kabul edecekler. Kabul zorunluluğu olmamasına rağmen yardımlaşma düşüncesiyle 50 Suriyeli vatandaşlar TC Göç İdaresi üzerinden Türkiye’ye iade edilecek.”

Kamulaştırma…

“Yol olarak kullanılan, özel malların kamulaştırma işlemlerini uyguladık. Yasa dışı olarak kişilerin özel mülkün kamu yolu olarak kullanılması söz konusuydu. Yasa dışı uygulamaya son vererek, kamulaştırma yoluna gidildi. “

Cep telefonları: Özel iletişim vergisi ile katma değer vergisi

"Uzun süredir Kıbrıs Rum tarafının geciktirmesi nedeniyle iki taraf arasında cep telefonları bağlamında konuşma kolaylığı getirilmesi, bir taraftaki bir bireyin kendi cep telefonu ile adanın diğer tarafına geçtiğinde konuşma imkanına sahip olması sağlamak için bir takım görüşmeler yapılıyordu.

Cep telefonları bağlamında bu imkanı yaratacak şey; sadece cep telefonu firmalarının atacağı adımlar değil, her iki tarafın hükümetlerinin de atacağı adımlarla da bağlantılıydı. Bugün Bakanlar Kurulu iki konuda karar üretmiş durumdadır.

Cumhurbaşkanlığıyla geçen hafta yaptığımız görüşmenin de ertesinde, iki taraf arasında yapılan görüşmelerde alınan kararın hayata geçebilmesi için bugün Bakanlar Kurulu, özel iletişim vergisi ve katma değer vergisi ile ilgili karar üretmiştir.

Bu iki karar, bir nevi roaming bağlamında… Adanın güneyinden kuzeyine geçen ve burada cep telefonlarını kullanacak kişilerin kullanımları sırasındaki ödemelerinin hesaplanmasındaki özel iletişim vergisi ve katma değer vergisi bağlamında alınan iki karardır.

Bu aldığımız kararlarla birlikte gerek Kıbrıs Rum tarafının alacağı kararlar, gerekse şirketlerin atacağı adımlarla iki taraf arasında cep telefonları konusunda varılan uzlaşı böylece hayata geçebilecek."