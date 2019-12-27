49’uncu yıl coşkusu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 49’uncu kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı, Lefkoşa’da düzenlenen resepsiyona yoğun katılım oldu.

CTP, Hidden Garden’da 49’uncu kuruluş yıldönümünü kutladı. Resepsiyona, çok sayıda partilinin yanı sıra, milletvekilleri ve partinin yetkili organlarında görev almış çok sayıda kişi katıldı.

49. YIL pastasını CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’la partinin eski genel başkanları Mehmet Ali Talat, Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu, milletvekilleri ve belediye başkanları birlikte kesti. Resepsiyona adanın güneyinden de parti temsilcileri, ayrıca, yabancı diplomatlar da katıldı.

Erhürman: “Mücadelemizden asla bıkmadık, asla yorulmadık”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 49 yıldır mücadele ettiklerini, aynı heyecanla hiç usanmadan ve bıkmadan yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Erhürman şöyle devam etti; “Sevgili yoldaşlarım hepimizin doğum günü kutlu olsun. CTP bugün 49 yaşında... Bu ülkedeki özgürlük, eşitlik, demokrasi, barış, kapsamlı çözüm, federasyon mücadelesi 49 yaşında…

CTP’liler 49 yıldır her türlü bedel ödemeyi göze alarak demokrasi, eşitlik, özgürlük ve barış için mücadele ettiler. Bu adada Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Ermeniler, Maronitler, Türkler, Çerkezler, Lazlar kısacası herkes için bu adada bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak için CTP’liler 49 yıldır mücadele ediyor, etmeye de devam edecektir.

Çok uzun bir yol yürüdük. Bu uzun yolda asla bıkmadık, asla usanmadık. Bir 49 yıl daha olsa da aynı heyecanla hiç usanmadan ve bıkmadan yürürüz. Herkes biliyor ki bizim bir an önce demokrasiye, barışa, özgürlüğe, eşitliğe kendi ayaklarımız üzerinde duran bir ekonomiye bir an önce ihtiyacımız var. Çünkü biz Kıbrıslı Türkleri kimliğiyle, kültürüyle ve varlığıyla geleceğe taşımaya ant içmiş olanlarız.”



Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, tebrik kabul etti





Resepsiyona TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de katıldı.



Resepsiyona, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da katıldı.



Resepsiyona, çok sayıda partili katılım gösterdi...



49. Yıl pastası kesildi...

Fotoğraflar: Hüseyin ÖZBARIŞCI