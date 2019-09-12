45 gün cezaevine gönderildiler

Girne’ye bağlı Edremit’te bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu partisi yaptıkları sırada yakalanan İsrail uyruklu zanlılar S.L., B.S.Y., S.C., Z.R., S.R., aleyhindeki soruşturma tamamlanarak, bugün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Davalarını cezaevinde bekleyecekler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, zanlıların 04 Ağustos 2019 tarihinde saat 20.00 sıralarında Edremit’de, yakalandıklarını söyledi.

Polis, yapılan aramada 8,1 gram Ketamin, 7 gram kokain ile 10 adet uyuşturucu hap ve 3 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Evde yapılan aramada 2 bin 700 dolar, 7 bin 50 Euro, 11 bin 800 İsrail parası bulunduğunu da kaydeden polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede turist statüsünde bulunduklarını belirterek, teminat talepm etti.

Mahkeme, ülkede yasal bağı bulunmayan zanlıları 45 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderdi. (Evrim Kamalı)