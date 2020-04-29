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Bakanlar Kurulu 6 saatlik toplantının ardından “açılma süreci”ni şekillendirdi. ‘Şehirler Arası Seyahat Sınırlaması’ ve ‘Kısmı Sokağa Çıkma’ yasağı Pazar günleri dışında 4 Mayıs’ta kalkıyor.



4 Mayıs sabah saat 06.00’dan itibaren şehirlerarası seyahat sınırlaması kaldırılıyor. Pazar günleri ise “kısmı sokağa çıkma” yasağı uygulanmaya devam edilecek. Geceleri 21.00-06.00 arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağı ise 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.



Restoran, pastane, cafe, büfeler 15 Mayıs’a kadar kapalı olacak. Ancak kendi çalışanlarına test yaptırmak şartıyla 11 Mayıs’tan itibaren paket servis başlayacak.



Turizm sektörü, eğlence mekanları, barlar, sinemalar, kuaför ve berberler, düğün salonları, gece kulüpleri, bahis salonları, casinolar dışında kalan ve 4 Mayıs’ta açılacak işletmeler Ekonomi Bakanlığı tarafından duyurulacak, kriterler de açıklanacak.



Bakanlar Kurulu 30 Nisan’da tamamlanan bazı sınırlamaların tarihlerini uzattı.



Deniz yoluyla adaya kuzeyden gelişlere yönelik yasak 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Cenazeler ya da sağlık sevkleri gibi kendi imkanlarıyla olsa da sağlık amacıyla ülke dışına çıkanlara da deniz yoluyla ulaşım ayrıcalığı tanındı.

Gece sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.



Süpermarketlerin çalışma saatleri de 15 Mayıs’a kadar 20.00’ye kadar sınırlı kalmaya devam edecek.



4 Mayıs sabah saat 06.00’dan itibaren şehirlerarası seyahat sınırlaması kaldırılıyor. Pazar günleri ise “kısmı sokağa çıkma” yasağı uygulanmaya devam edilecek. Pazar günleri uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağında sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebilecek.



4 Mayıs’tan itibaren eczaneler normal çalışma saatlerine geri dönecek, bankaların çalışma saatleri de normale dönecek.



Bakanlar Kurulu kararlarını Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay paylaştı.



Okullar kapalı kalmaya devam



Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerlerin kapalı kalma süresi 15 Mayıs'a kadar uzatıldı. Sinema, tiyatro, toplu olarak yapılan etkinlikler, düğünler, spor müsabakaları 15 Mayıs'a kadar yasak olmaya devam edecek.



Kamuda normal çalışma düzenine geçilmeyecek ancak rotasyon düzeni içerisinde, ihtiyaç görülen yerlerde kamu çalışılacak, risk grubundaki görevliler için esneklik gösterilecek.



Kamuda gerekli görülen dairelerde 15 Mayıs'a kadar rotasyon usulünde ve belli koşullarda çalışma başlayacak. Kamuda imkan varsa “randevu sistemi”ne göre hizmet verilecek.

Toplu ibadetlere izin verilmeyecek.

Hava ve deniz yolları ile kara geçiş noktalarından “KKTC yurttaşları” ayrıca onların yurttaş olmasa dahi eş ve çocukları ulaşım özgürlüğüne sahip olacak. Ancak karantina uygulaması sürecek.



Hava ve deniz ulaşımı ile barikatlar “KKTC yurttaşları” dışında diğer kişilere 15 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edecek.



Hangi iş yerleri?



Kriz yönetimi içinde kararların değişen şartlara göre revize edilebileceğini belirten Başbakan Yardımcısı Özersay şunları söyledi:



“15 Mayıs’a kadar; turizm, konaklama, casino, eğlence yerleri kapalı olacak. Piknik alanları kapalı olacak. Spor salonları, dans okulları kapalı kalacak. Toplu ulaşım yasak olacak. Düğün salonları, bet ofisleri, gece kulüpleri, güzellik salonları, berberler, Pazar yerleri de 15Mayıs’a kadar kapalı olmaya devam edecek. Çocuk oyun alanları ve sergi salonları da kapalı olacak.”

Paket servis başlayacak



4 Mayıs sonrası açılacak tüm işletmeler en geç 20.00’ye kadar açık kalabilecek.



Restoran, pastane, cafe, büfeler 15 Mayıs’a kadar kapalı olacak. Ancak, kendi çalışanlarına test yaptırmak şartıyla 11 Mayıs’tan itibaren paket servis başlayacak.

İşyerlerine uygulanacak gelen tüm müşterilerinin kaydının tutulması, maske kullanımı, el dezenfektanı gibi kurallar ve kriterler ayrıca hangi iş yerlerinin açılacağını ise Ekonomi Bakanlığı açıklayacak.



Bu kriterler ve açık olacak işletmeler, Ekonomi Bakanlığı’nca duyurulacak.



Kriterlere uymayan işyerlerinin doğrudan kapatılacağı açıklandı.

Açık olacak yerlerde kriterler:



Müşteri kaydı, dezenfektan, maske, sosyal mesafe kuralı gibi kriterler olacak.



Kurallara uymayan işletmeler kapatılacak. Uymayanlara para veya kapatma cezası verilecek.

İşletmeler 4 Mayıs’ta açılacak.

Diğer kararlar…



KIB-TEK’le ilgili “ihalesiz alım” iddiaları değerlendirildi.



Küçükbaş hayvan üreticililerinin faiz farkı hayvan desteği süresi uzatıldı.



600 cc’ye kadar olan araçlardaki KDV oranlarına ilişkin kararların süresi de uzatıldı.



Vergisini gününde ödeyenler önümüzdeki 15 gün başvurulması halinde %5 indirimden yararlanılabilecek.

Kararların ‘şu anki şartlara göre’ alındığının altını çizen Özersay, şartlara bağlı kararların değişebileceğine vurgu yaptı, herkesin gerekli hassasiyeti de göstermesi çağrısında bulundu.



Rehavete kapılmadan süreci devam ettirme çağrısında da bulanan Özersay, ‘Hep birlikte en az hasarla bu süreçten çıkacağız’ dedi.