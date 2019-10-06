Batı Nil virüsünden bir kayıp daha yaşandı, bu virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3’ü buldu. 37 yaşındaki Senem Sarafat Tulga, Batı Nil Virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tulga yaklaşık bir buçuk ay önce yüksek ateş ve güç kaybı ile hastaneye başvurmuştu. Yapılan testte batın Nil Virüsü teşhisi konularak tedavisi başlayan Tulga kurtarılamadı.

Batı Nil Virüsü nedeniyle ilk kayıp 26 Temmuz’da hayatını kaybeden Hilmi Bolel’di. Batı Nil Virüsü teşhisi ile 18 Temmuz’da Lefkosa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi başlayan 69 yaşındaki Kasım Aktaş ise 22 Ağustos tarihinde hayatını kaybetmişti. 37 yaşındaki Senem Sarafat Tulga, Batı Nil Virüsü nedeniyle yaşamını yitiren 3. kişi oldu

Yenidüzen

Batı Nil virüsünden bir kayıp daha yaşandı, bu virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3’ü buldu. 37 yaşındaki Senem Sarafat Tulga, batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Senem Sarafat Tulga evli ve iki çocuk annesiydi.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan'dan alınan bilgiye göre, bir buçuk ay önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Tulga yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane Başhekimi Adil Özyılkan yaptığı açıklamada hastanın yaklaşık bir buçuk ay önce yüksek ateş ve güç kaybı ile hastaneye başvurduğunu yapılan testte batın Nil Virüsü teşhisi konularak tedaviye başlandığını ancak hastanın kurtarılamadığını ifade etti.

3. kayıp!

Batı Nil Virüsü nedeniyle ilk kayıp 26 Temmuz’da hayatını kaybeden Hilmi Bolel’di.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakımı’nda Batı Nil Virüsü teşhisiyle yatan Hilmi Bolel’in kardiak ve solunum arresti gerçekleşerek hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

O tarihte yapılan açıklamada, 7 kişinin daha kontrol amaçlı hastanemizde tutulduğu belirtilmişti.

Batı Nil Virüsü teşhisi ile 18 Temmuz’da Lefkosa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi başlayan 69 yaşındaki Kasım Aktaş ise 22 Ağustos tarihinde hayatını kaybetmişti.

37 yaşındaki Senem Sarafat Tulga, Batı Nil Virüsü nedeniyle yaşamını yitiren 3. kişi oldu

Sağlık Bakanı Pilli “Yeni vakamız yok” demişti

Batı Nil Virüsü’nden iki kayıp olan Kasım Aktaş’ın ölümünün ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Yeni bir salgın vakamız yok, hastanelerimize başvuru yok. Sağlık Bakanlığının tedbirleri devam ediyor, ilaçlamalar arttırıldı” demişti.

Bakan Pilli, hastanede tedavisi devam eden iki kişinin bulunduğunu ve onların da durumunun iyi olduğunu söylemişti.

4 hastanın kan tahlil sonucunun beklendiği de açıklanmıştı.

Taşkent Doğa Parkı:

“Risk haritası oluşturmak için daha ne bekliyoruz?”

“Batı Nil Virüsü ile ilgili ilk tanı konulmasının üzerinden aylar geçti, 3 İNSAN ÖLDÜ. Bu konuda kapsamlı bir kuş ve sivrisinek taraması yaparak bir risk haritası oluşturmak için daha ne bekliyoruz?”

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, ülkemizdeki Batı Nil Virüsü risk haritası çıkarılması için yapılması gerekenlerle ilgili rapor sunmalarına, değerlendirme çağrısı yapmalarına karşın geri dönüş alamadıkları belirtildi.

Dünyada yapılan testlerde bu hastalığın saksağan, karga, serçe, kumru gibi yerel kuşlarda görülme oranının en yüksek olduğu, güvercin, ev ve çiftlik tavuğu populasyonlarında görülme oranının ise araştırılması gerektiğinin anlatıldığına işaret edilen açıklamada, sonbaharda görülme ihtimalinin yükseldiğine de değindi.

Açıklama şöyle:

“Sadece 37 yaşında, hayatının baharında bir canı daha yitirdik.

Bu konuda ilk açıklamamızı 26 Temmuz’da yapmıştık ve her türlü yardıma hazır olduğumuzu bildirmiştik. 27 Temmuz’da Park biyologlarımızdan Yrd. Doç Dr. Nazım Kaşot konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapmıştı bir gazetemize.

Bu konuda yapılabilecekler, ülkemizdeki Batı Nil Virüsü risk haritası çıkarılması için yapılması gerekenlerle ilgili raporumuzu 29 Temmuz’da KKTC İçişleri Bakanlığı, Ayşegül Baybars ve Bakanlar Kurulu’na sunmuştuk. Fakat ne yazık ki olumlu bir geri dönüş alamadık.

21 Ağustos’taki 2. ölüm vakasında yeni bir salgın olmadığı, hastanelere başvuru olmadığı konusunda halkı 'rahatlatmıştı' Sağlık Bakanımız Ali Pilli.

Doğa Parkı olarak 22 Ağustos’ta yaptığımız açıklamada, konuyu tekrar masaya yatırmış ve bu hastalık konusunda elimizden gelen çabayı göstermeye hazır olduğumuz yinelenmiş, ilgili kişi ve kurumları bu durumu tekrar değerlendirmeye çağırmıştık. Fakat ne yazık ki yine olumlu bir geri dönüş alamadık.

Ülkemiz bu hastalıkla ile ilgili 3 maymunu oynamaya devam ederken bugün 3. ölüm vakası haberini aldık.

Bugünkü (dünkü) vakanın 1.5 aylık olduğunu yazdı gazeteler, yani Sayın Bakanımızın 21 Ağustos’ta yaptığı yeni vaka yok 'rahatlatma' rahatlatma yanlış bilgiymiş, yeni vakalar, yeni salgınlar varmış. Zaten kendisi de salgınların daha çok sonbaharda görüldüğünü ve bizi daha kötü günlerin beklediğini açıklamıştı.

Zaten virüsle ilgili tüm bilgiler asıl salgının sonbahar aylarında görülme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyordu. Sayın Sağlık Bakanı da bu yönde bir açıklama yapmıştı. Fakat hastalığın göçmen kuşlardan bulaştığı bilgisi ne yazık ki tam olarak doğru değildi. Hastalık ülkemize göçmen kuşlarla gelmiş olabilir ama dünyada yapılan testlerde bu hastalığın en çok saksağan, karga, serçe, kumru gibi yerel kuşlarda görülme oranının en yüksek olduğu, güvercin, ev ve çiftlik tavuğu populasyonlarında görülme oranının ise araştırılması gerektiğini anlatıyordu.

Batı Nil Virüsü ile ilgili ilk tanı konulmasının üzerinden aylar geçti, 3 İNSAN ÖLDÜ. Bu konuda kapsamlı bir kuş ve sivrisinek taraması yaparak bir risk haritası oluşturmak için daha ne bekliyoruz?”.