35 yaşında can verdi

Alayköy yolunda meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin hayatını kaybetti.

Sedef Sevgi Derin, kullandığı araçla direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Derin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.