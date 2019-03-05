300 bin TL talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 28 Şubat tarihli çekilişinin 300 bin TL’lik büyük ikramiyesi, 37938 numaralı biletin sahibi Salih Avcı’ya teslim edildi.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyango Birimi’nden verilen bilgiye göre, Salih Avcı ödülü bugün Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak’tan teslim aldı.

Devlet Piyangosu’nun 8 Mart’ta gerçekleştirilecek çekilişinde büyük ikramiye yine 300 bin TL olarak açıklandı.