3. Ülkelere ihracatta artış!

Fehime ALASYA

Ticaret Dairesi ihracat istatistikî raporlarına göre, 2017 yılında gerçekleştirilen ihraç rakamları açıklandı.

Geçen yıl ihracatta yaşanan yüzde 11 oranındaki düşüşün yanında, bu yıl da yüzde 2 oranında düşüş olduğu gözlemlendi.

İhracatın bu yılki seyrinde yaşanan değişiklik ise dikkatlerden kaçmadı.

Yapılan ihracatların yine en çok Türkiye yönünde olduğu gözlemlenmesine karşın, yıl içerisinde Türkiye yönündeki ihraç oranında düşüş yaşandığı görüldü.

Ülkede 2016 yılında yapılan 83 Milyon 861 Bin Dolar’lık ihracata karşın, 2017 yılında yüzde 2’lik bir düşüş olduğu gözlemlendi.

2016 yılında 83 Milyon Dolar olan ihracat, 2017 yılında 82 Milyon Dolar oldu.

2017 yılında ihracat seyrindeki en büyük değişim gerileme olarak meşrubat-meyve suyu, patates, yumurta ve konsantre gibi ürünlerde yaşanmasına karşın, bu seyirdeki olumlu değişim tütün, balık, sigara ve yün yapağı gibi ürünlerde görüldü.

Öte yandan 2016 yılının Ocak- Aralık dönemi ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 11 düşüş yaşandığı görülmüştü.

Türkiye yönüne ihracat azaldı

Yapılan ihracatların en çok Türkiye yönünde olduğu gözlemlenmesine karşın, yıla içerisindeki Türkiye yönündeki ihraç oranında düşüş yaşandığı görüldü.

Ocak-Eylül döneminde yapılan ihracatın yüzde 64’ü Türkiye yönüne olurken, yüzde 36’sı ise 3.Ülkeler’e yapıldı.

2017 yılında ülkedeki 82 Milyon Dolar’lık ihracatın 53 Milyon Dolar’ı Türkiye’ye yapıldı.

2016 yılında Türkiye’ye 56 Milyon Dolar’lık ihracat yapılırken, bu rakam 2017 yılında 53 Milyon Dolar’a geriledi.

2016 yılında 3.Ülkeler’e yapılan 27 Milyon Dolarlık ihracat ise 2017 yılında 29 Milyon Dolar’a yükseldi.

3. Ülkele're yapılan ihracat arttı

Ülkede 2017 yılı Eylül ayında Türkiye'ye yapılan ihracat bir önceki yılın ayni ayına göre % 7 oranında bir düşüş göstererek 4.2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 3. Ülkele're yapılan ihracat ise bir önceki yılın ayni ayına göre % 12 oranında bir artış göstererek, 2.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülke gruplarına göre ihracat

2017 yılında ülke gruplarına göre gerçekleşen toplam ihracatın % 64'ü Türkiye'ye, % 3.5'i AB ülkelerine, % 0.4'ü Uzak Doğu Ülkelerine, % 2 'si Diğer Avrupa Ülkelerine, %20.9'u Orta Doğu Ülkelerine, geriye kalan % 9.2'lik kısmında diğer ülkelere yapıldı.

İhracatta Süt Ürünleri, Narenciye ve Rakı başı çekti

İhraç edilen ürünler arasında en büyük pay ise Süt Ürünleri, Narenciye ve Rakı olurken, bunları Hurdalar, konfeksiyon gibi diğer ürünler takip etti.

2017 yılında ihracat seyrindeki en büyük değişim gerileme olarak meşrubat-meyve suyu, patates, yumurta ve konsantre gibi ürünlerde yaşanmasına karşın, bu seyirdeki olumlu değişim tütün, balık, sigara ve yün yapağı gibi ürünlerde görüldü.