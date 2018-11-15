3 mahkum Türkiye’ye iade edildi

Bakanlar Kurulu, nakil talebinde bulunan TC uyruklu 3 mahkumun Türkiye’ye iadesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Hüseyin Alav, Mehmet Göker ile Serkan Balı’nın, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca, Türkiye’ye nakledilmesi onaylandı.

Hatırlanacağı üzere; Hüseyin Alav ile Mehmet Göker 2017 yılının Mayıs ayında, Girne ve Lefkoşa’da bir bar ve iki meyhaneye girerek 20 bin 749 TL değerinde içki ve malzeme çaldığı gerekçesiyle 4’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Her iki sanık “dükkan açma”, “sirkat” ve “kasti hasar” suçlarından itham edilip suçlarını kabul etmişti.

Öte yandan Lapta’da 2016 yılında Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda dört ayrı uyuşturucu madde ile yakalanan Serkan Balı,

4 yıl hapse mahkum olmuştu.