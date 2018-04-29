3 ani ölümün otopsi sonuçları açıklandı

Çatalköy, Hamitköy ve Mağusa'da önceki gün hayatını kaybeden üç kişinin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için yapılan otopsilerin sonuçları açıklandı.

Çatalköy'de futbol sahasında yaşamını yitiren Mehmet Akış ile Hamitköy'de ağılı içinde ölü bulunan Süleyman Soyutok'un ölüm nedenlerinin "kalp krizi" olduğunu duyuran Polis Basın Subaylığı, Mağusa'daki yaşlı bakım evinde yaşamını yitiren Ramadan Alihan'ın ölüm sebebinin ise alınan kan ve doku örneklerine yapılacak tetkiklerle belirleneceğini bildirdi.

57 yaşındaki Süleyman Soyutok, Hamitköy’deki ağılında ölü bulunurken; 60 yaşındaki Mehmet Akış Çatalköy’de futbol oynadığı sırada yaşamını yitirmişti.

88 yaşındaki Ramadan Alihan ise Mağusa’da kaldığı yaşlı bakım evinde bakıcının dikkatsizliği sonucu sandalyeye oturmak isterken sırt üstü düşerek başını çarpmış ve hayatını kaybetmişti.