229 işyerine, 149 bin TL ceza

Ayşe GÜLER

Döviz kurlarındaki artış sonrasında piyasada ortaya çıkan ‘fahiş fiyatlarla’ ilgili denetimlerini sürdüren Ticaret Dairesi, rutin kontrollerine de devam ediyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi, Ocak ila Ekim ayları arasında 4 bin 822 işyerini denetledi, yasalara aykırı davranan 229 işyerine toplamda 149 bin TL idari para cezası kesti.

Resmi kayıtlara göre; yapılan denetimlerde piyasa değeri 2 milyon 111 bin 631 TL’ye denk gelen gıda ürünü de müsadere edildi.

Öte yandan eksik gramajlı veya etiketsiz olan ancak tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan 17 bin 717 TL değerindeki mal ise çeşitli kurumlara bağışlandı.

Denetimlerle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi, yaklaşık 15 kişilik ekiple Mal ve Hizmetler Yasası ile Tüketicileri Koruma Yasası altında kontrollerin her gün yapıldığını dile getirdi.

Döviz kurlarındaki artış sonrasında piyasada ortaya çıkan ‘fahiş fiyatlarla’ ilgili denetimlerini sürdüren Ticaret Dairesi, rutin kontrollerine de devam ediyor. Ocak ila Ekim ayları arasında 4 bin 822 işyeri denetlendi, yasalara aykırı davranan 229 işyerine toplamda 149 bin TL idari para cezası kesildi.

Ay ay denetim…

En fazla denetim Lefkoşa’ya…

Mesai saatleri içerisinde ve dışında, Ticaret Dairesi ekipleri en fazla denetimi Lefkoşa’ya gerçekleştirdi.

10 aylık dönemde Lefkoşa’daki bin 631 işyeri incelendi. Denetimlerin bin 48’i mesai saati dışında, 583’ü de mesai saati içinde yapıldı.

Mağusa’da ‘daha az’ denetim…

Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’a göre, Mağusa’da ‘daha az’ denetim yapıldı.

Rapordaki verilere göre; Ocak ila Ekim ayları arasında söz konusu bölgede yer alan 989 işyeri mercek altına alındı.

Öte yandan Güzelyurt’ta bin 631, Girne’de ise bin 25 denetimin yapıldığı kayıtlara geçti.

Yüzlerce işyeri, yüklü miktarda para cezası…

Resmi kayıtlara göre; Lefkoşa’da gerçekleşen denetimlerde 96 işyerine toplamda 64 bin 494 TL değerinde para cezası kesildi.

Girne’de 68 işyerine 41 bin 176 TL, Mağusa’da 41 işyerine 28 bin 227 TL, Güzelyurt’ta ise 24 işyerine 15 bin 364 TL idari para cezası verildi.

ÇELEBİ: “HER GÜN DENETİM… Denetimlerle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi, yaklaşık 15 kişilik ekiple Mal ve Hizmetler Yasası ile Tüketicileri Koruma Yasası altında kontrollerin her gün yapıldığını dile getirdi.

Binlerce mal imha edildi…

Ticaret Dairesi tarafından yapılan denetimlerde, 2 milyon 111 bin 631 TL değerinde olan gıda ürünü de imha edildi.

Ay ay resmi bilgilerin paylaşıldığı raporda; müsadere edilen malların büyük çoğunluğunun Lefkoşa’daki denetimler sonucunda gerçekleştiği görüldü.

Lefkoşa’daki denetimlerde bir milyon 762 bin 376 TL’lik malın müsadere edildiği kayıtlara geçti.

Resmi kayıtlara göre aynı dönemde Girne’de 183 bin 948 TL, Mağusa’da 108 bin 422 TL, Güzelyurt’ta ise 57 bin 873 TL değerinde mal imha edildi.

Resmi kayıtlara göre; yapılan denetimlerde piyasa değeri 2 milyon 111 bin 631 TL’ye denk gelen gıda ürünü de müsadere edildi.

17 bin 717 TL değerinde mal bağışlandı…

Öte yandan yapılan denetimlerde; eksik gramajlı veya etiketsiz olan ancak tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan 17 bin 717 TL değerindeki mal ise bağışlandı.

Lefkoşa’daki denetimlerden 14 bin 658 TL değerindeki mal çeşitli kurumlara bağış edildi.

Girne’deki işyerlerinden 2 bin 501 TL, Mağusa’da 354 TL, Güzelyurt’taki denetimlerde ise 202 TL değerindeki mal bağışlandı.

Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi:

“15 kişilik ekiple, her gün rutin denetimler sürüyor”

Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi, Mal ve Hizmetler Yasası ile Tüketicileri Koruma Yasası altında denetimlerin sürdüğünü kaydetti.

Çelebi, yaklaşık 15 kişilik ekiple, her gün rutin şekilde denetimlerin yapıldığını söyledi.

Yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ürünlerin Güngör Çöplüğü’nde imha edildiğini belirten Çelebi, etiket bilgisi eksik olan ancak tüketilmesinde sakınca olmayan gıdaların ise çeşitli kuruluşlara bağışlandığını aktardı.

FOTO: ARŞİV