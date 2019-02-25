21 Ocak’ta geldi, 33 gün sonra öldü

Gönyeli'de yapımı devam eden otel inşaatında çalışan 29 yaşındaki Beyazit Temiz, altıncı katta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 11 metre yükseklikten beton zemine düştü, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

CAN YAKAN AYRINTI… İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan uyarılara rağmen, acı tablo dün bir kez daha can yaktı. Ölümlü iş kazası sonucu genç yaşta yaşama veda eden Temiz’in 21 Ocak’ta ülkeye giriş yaptığı, ‘ ön izinli’ olarak inşaatta çalıştığı da öğrenildi.

İKİ AYDA 3 ÖLÜM… Bu yılın ilk iki ayında; ölümlü iş kazalarının bilançosu can yaktı. Ocak ila Şubat ayları arasında 3 kişi geçirdiği iş kazası sonrasında yaşama veda etti.

Ayşe GÜLER

Gönyeli'de yapımı devam eden otel inşaatında çalışan 29 yaşındaki Beyazit Temiz, altıncı katta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 11 metre yükseklikten beton zemine düştü, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

Temiz’in hayatını kaybetmesi ile 2019 yılının ilk ayında ölümlü iş kazası sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı da 3’e yükseldi.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan uyarılara rağmen, acı tablo dün bir kez daha can yaktı.

Ölümlü iş kazası sonucu genç yaşta yaşama veda eden Temiz’in 21 Ocak’ta ülkeye giriş yaptığı, ‘ ön izinli’ olarak inşaatta çalıştığı da öğrenildi.

Ayrıca Temiz’in çalıştığı sırada bağlı olmadığı, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı da elde edilen bilgiler arasında.

Çalışma Bakanlığı müfettişlerinden alınan bilgiye göre Temiz, inşaatta kartonpiyer işçisi olarak çalışıyordu.

Soruşturmanın devam ettiğini açıklanırken, ölümlü iş kazası ve polis incelemesine rağmen inşaattaki çalışmalar bir süre sürdü.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından inşaat faaliyetleri durduruldu.

‘Önce iş güvenliği’ levhasına rağmen…

Dün saat 14.00 sıralarında yaşanan ölümlü iş kazasında bazı detaylar dikkat çekti.

Soruşturmanın devam ettiğini açıklanırken, ölümlü iş kazası ve polis incelemesine rağmen inşaattaki çalışmalar bir süre sürdü.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından inşaat faaliyetleri durduruldu.

Öte yandan ölümlü iş kazasının yaşandığı inşaatın girişinde ‘önce iş güvenliği’ yazan uyarıcı levhalar da dikkat çekti.

Ekipler, detaylı inceleme yaptı…

İş kazasının ardından Olay Yeri İnceleme ve polis ekipleri de söz konusu inşaata geldi.

Ekipler, inşatta dakikalarca inceleme yaptı, çalışanlardan bilgi aldı.

Kopan korkuluk emare alındı…

Tek tek delil toplayan Olay Yeri İnceleme ekipleri, Temiz’in dengesini kaybedip düştüğü katta, sökülen güvenlik korkuluğunu da emare olarak aldı.

Korkuluk, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü’ne götürüldü.

İş arkadaşları taşıdı…

Temiz’in cansız bedenini iş arkadaşları taşıdı.

Oldukça üzgün olduğu görülen çalışanlar, zaman zaman gözyaşı döktü…

Müfettişler de detaylı araştırma yaştı…

Öte yandan Çalışma Dairesi’ne bağlı müfettişler de inşaatta detaylı araştırma yaptı.

Müfettişler, hem kazanın oluş şeklini, hem de olay anında gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığına yönelik inceleme yaptı.

İzinli şekilde çalıştı…

Ölümlü iş kazasının Pazar günü yaşanması, inşaatın izinli olup olmadığı sorusunu da akıllara getirdi.

Müfettişlerden alınan bilgiye göre; inşaat ‘izinli’ şekilde Pazar günü çalışma yapıyordu.

Elde edilen bilgiye göre; sağlık, turizm ve kamu yararı taşıyan inşaatlardaki çalışmalara bakanlıktan alınan izin doğrultusunda Pazar günleri de faaliyetlerini sürdürmesine izin veriliyor.

2 ayda, 3 ölümlü iş kazası

Bu yılın ilk iki ayında; ölümlü iş kazalarının bilançosu can yaktı.

Ocak ila Şubat ayları arasında 3 kişi geçirdiği iş kazası sonrasında yaşama veda etti.

Merdivenden inmeye çalıştı, düştü, 3 gün direnebildi…

Ölümlü iş kazaların ilki 16 Ocak’ta yaşandı.

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, 13 Ocak tarihinde, merdivenlerden aşağıya inmeye çalıştığı sırada düşüp ağır şekilde yaralanan 30 yaşındaki Vietnam uyruklu Van Duong Nghıem, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

Yapılan otopsi sonucu Van Duong Nghıem’in ölüm sebebinin yüksekten düşmeye bağlı kafatası kemiği kırığı ve beyin kanaması sonucu olduğu tespit edildiği açıklandı.

Beşinci kattan düştü, öldü

Bu iş kazasının 13 gün sonrasında, 26 Ocak tarihinde 26 yaşındaki genç Serhat Saçma, Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, Vipera İnşaat şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatın beşinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Saçma, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bu kez 11 metreden düştü…

Ocak ayında yaşanan ölümlü iş kazasının üzerinden 1 ay geçmeden, bir ölümlü iş kazası haberi de Gönyeli’den geldi.

Dün saat 14:00 sıralarında, Gönyeli Çemberi yakınlarda yapımı devam eden otel inşaatında çalışan 29 yaşındaki Beyazit Temiz altıncı katta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık on bir metre yükseklikten beton zemine düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.