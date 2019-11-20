CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekim ayı sonuna kadar hazırlanacağı taahhüt edilen 2020 ekonomik program teklifinin hala ortada olmadığına işaret etti, 2020 yaşanması muhtemel sıkıntıları hatırlattı, Hükümet’e ‘gerçek gündemini’ hatırlama çağrısı yaptı. Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Maraş, Kıbrıs sorunu ile ilgili her gün değişen "öneriler", açıklamalar, şakalar, semboller, piyango gündem ama en geç Ekim ayı sonuna kadar hazırlanacağı taahhüt edilen 2020 ekonomik program teklifi hala ortada yok. Bu bütçe öngörüleriyle 2020’de yaşanması muhtemel sıkıntıların Hükümet’in görev alanı içerisindeki gerçek gündem olduğu bir an önce hatırlanmalı...”