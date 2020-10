“2020 Buffer Fringe” online izlenebilecek

İki ayrı çevrimiçi söyleşiye ve New York’tan iki performansa ev sahipliği yapacak “2020 Buffer Fringe” Performans Sanatları Festivali (BF 2020) festival öncesi etkinliklerine Ekim ve Kasım aylarında devam edecek.

Dayanışma Evi’nden verilen bilgiye göre, bu yılki festivalde Covid 19 pandemisinin getirilerine cevaben söyleşiler ve performanslar online (çevrimiçi) ortama taşınacak.

Festivalin ana sahneleri ara bölgenin her iki yanındaki mekanlarda olmak üzere, 28-29 Kasım’da Limasol ve Gazimağusa’da (Mitos ve Pasaj’ın küratörlüğünde), ve 4-5-6 Aralık’ta da Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi Söyleşi konularından ilki “Küresel bir deneyim olarak yer değiştirme” 21 Ekim’de ve ikincisi “Yer değiştirmenin yeni yüzleri: sanatsal aktivite ve pandemi döneminde festival” olacak.

Performanslar 14 Kasım’da gerçekleşecek olan ikinci Çevrimiçi Söyleşinin beraberinde New York’tan: NY’taki Kıbıslı sanatçı Argyro Nicolaou’dan “History Lesson” ve Amerikalı sanatçı Monica Anna Day’den “Placeholder” adlı çalışmalar çevrimiçi olarak canlı yayınla sergilenecek.

Her iki performans da Buffer Fringe bloğunda (bufferfringe.orgbufferfringe.org), Buffer Fringe Facebook sayfasında ve Lefkoşa’da Dayanışma Evi’nde canlı yayınlanarak Lefkoşa’da Dayanışma Evi’nde canlı yayınlanarak izleyiciye sunulacaktır.

PROGRAM:

21 Ekim, 10.00 EST / 17.00 CY

Söyleşi Konusu: Küresel bir deneyim olarak yer değiştirme

Katılımcılar: Armine Avetisyan (IMPACT), Arjen Barel (BF 2020 Düşünce Eşi), Argyro Nicolaou (BF 2020 sanatçısı), Collectiva Inanna (BF 2020 Sanatçısı)

Moderatör: Nihal Soğancı

Süre: 90 dakika

2. 14 Kasım

Söyleşi Konusu: Yer değiştirmenin yeni yüzleri: sanatsal aktivite ve pandemi döneminde festival

Söyleşinin hem öncesinde hem de sonrasında New York'tan iki performans Buffer Fringe bloğunda (bufferfringe.org), Buffer Fringe Facebook sayfasında ve Lefkoşa'da Home for Cooperation ekranlarında canlı yayın olarak izleyiciye sunulacak.

www.facebook.com/BufferFringe Online Söyleşi facebook etkinliği: https://fb.me/e/3HR8bY146

21 Ekim'deki Online Söyleşiye Katılım:

Söyleşi canlı yayınla Buffer Fringe Blogunda (bufferfringe.org) ve Buffer Fringe facebook sayfasından takip edilebilecek. ( www.facebook.com/BufferFringe ).

Online katılım için zoom adresi e-posta (contact@home4cooperation.info) aracılığıyla Dayanışma Evi’nden elde edilebilecek.

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 2014’te Lefkoşa Ledra Palas ara bölgede yer alan Dayanışma Evi öncülüğünde her yıl düzenlenen bir kültürel etkinlik olarak hayata geçirildi.

Festival, uluslararası sanatçıların yanı sıra, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Kıbrıslı Rum toplumlarından sanatçıları bir araya getirerek çok kültürlülük çerçevesinde barış atmosferi içerisinde sanatsal etkileşim ve paylaşım için ortak bir zemin oluşturmak amacını taşıyor.