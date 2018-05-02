Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile 2016-2018 mali yılı protokolünün imzalanması için görüşmelerin başladığını duyurdu. Erhürman, sosyal medyada yaptığı açıklamasında görüşmelerin başladığı ve hedeflerinin ülkenin ve halkın sosyal ve ekonomik kalkınması olduğunu söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde;

Hükümet 15 Şubat'ta güvenoyu aldı. Bütçe 7 Nisan'da resmileşti. Türkiye Cumhuriyeti ile 2016-2018 mali yılı protokolünün son döneminin tamamlanmasına ve bu dönem içerisindeki kaynakların kullanıma girmesine ilişkin, bu dönemde rutin olarak imzalanması gereken protokol birkaç gün önce imzalandı. 2019-2021 protokolüne ilişkin görüşmeler başladı. Hükümete yapılan her eleştiriyi saygıyla karşılıyor ve değerlendiriyoruz. Hedefimiz, ülkemizin ve halkımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasıdır ve bu hedef doğrultusunda, seferberlik anlayışıyla, kararlılıkla çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız...