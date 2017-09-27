15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor

15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 4 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Festival, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda ve Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliğinde, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Rocks Hotel, Deniz Plaza ve Bellapais Gardens’ın katkılarıyla yapılıyor.

Tüm konserler Bellapais Manastırı’nda yer alacak. Festival açılış konserine giriş ücretsiz olacak ve saat 21.30’da başlayacak. Diğer konserler ise saat 20.30’da başlayacak ve 40 TL’den biletli olacak. Biletler; Deniz Plazalar, Dome Hotel, Bellapais Manastırı girişi, Kybele ve Bellapais Gardens’dan temin edilebilecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 2003 yılından beri gerçekleştirdiği konser ve gösterilerde Jose Carreras, Al di Meola, Fazıl Say, Alexander Markov, İdil Biret, Sabina Puertolas, David Gimenez, Jiri Barta, Ekaterina Mechetina, The Swingle Singers, Don Kazakları Korosu, Moskova Festival Orkestrası, Viyana Johann Strauss Orkestrası, Talent Danza Topluluğu, Bilkent Senfoni Orkestrası, St. Petersburg Balesi gibi dünya yıldızları ve topluluklarının Bellapais Manastırı, Salamis Antik Tiyatro, Girne Kalesi ve Othello Kalesi gibi tarihi mekanlarda binlerce sanatseverle buluşmasını sağladı.

15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin açılışı, Üç Tenor & KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile 4 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirecek. Ankara Devlet Operası Solistleri Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar’ın solist olarak yer alacağı Üç Tenor konserinde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şef Ali Hoca yönetiminde sahne alacak. Festival açılış konseri saat 21.30’da başlayacak ve halka açık, ücretsiz olacak.

FESTİVAL PROGRAMI ŞÖYLE:

“4 Ekim Çarşamba; Üç Tenor & KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri 6 Ekim Cuma; Burhan Öçal & Cellistanbul Quartet Konseri: Dünyaca tanınmış perküsyon sanatçısı Burhan Öçal’ın Çellistanbul Dörtlüsü ile buluşması.

7 Ekim Cumartesi; Tango Night Arjantin Tangolarının en seçkin örneklerinin yer alacağı bu gösteride Tango Müziğinin ve Dansının ustaları Tolga Salman (Bandoneon), Rustam Rahmedov (piano), Çellistanbul Quartet ve Danscılar Tanju Yıldırım & Türkan Bulut sahne alacaklar.

12 Ekim Perşembe; Ennio Morricone Film Müzikleri Konseri: Oskay Hoca yönetiminde Lefkoşa Belediye Orkestrası’ nın sahne alacağı bu konser geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz kültür – sanat değerimiz Hakan Çakmak’ a ithaf edilecek.

20 Ekim Cuma; Nemeth Quartet & Gökhan Aybulus Konseri. Bu konserde Schubert’ in “Ölüm ve Genç Kız” Quarteti ile Dvorak’ ın 2. Piyano Quinteti seslendirilecek.

26 Ekim Perşembe; Ayşegül Koca Gitar Resitali

30 Ekim Pazartesi; Tanini Trio Konseri: Burçin Büke (piyano), Tahir Aydoğdu (kanun) ve Bilgin Canaz (ney) den oluşan Tanini Trio Klasik, Caz ve Türk Müziği’nin en seçkin yapıtlarını yorumlayacak.

4 Kasım Cumartesi; festival kapanış konseri KPKD Otello Çoksesli Korosu & DAÜ SEM Ada Işığı Çocuk Korosu Konseri: Erkan Dağlı Yönetimindeki korolar Dünya Koro Edebiyatı, Türk Halk Müziği ve Kıbrıs müziklerinden oluşan bir repertuar ile sanatseverlerle buluşacak.”