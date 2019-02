112 Acil, 1 yılda 20 bin 765 vakaya koştu

4 BİN 766 ÇAĞRI LEFKOŞA’DAN… Ada geneli 17 istasyonda 7/24 hiç susmayan ‘112 Acil Komuta Merkezine’ 2018 yılında gelen çağrıların 4 bin 766’sı Lefkoşa’dan yapıldı… 3 bin 689 çağrı Girne, 3 bin 105 çağrı ise Mağusa’dan geldi… Çağrıların yüzlercesini ise bölgelerdeki 14 istasyon takip etti.

HER YIL ÇAĞRI SAYISI ARTIYOR… YENİDÜZEN’e konuşan Acil Servis Sorumlu Doktoru Naciye Nami, asılsız ve acil olmayan çağrıların binlerin üzerinde olduğuna değinerek çıkılan vakalarda ise son iki yılda bin ve iki bin arasında artış olduğuna vurgu yaptı.

POLİS VE İTFAİYE ORTAK TELSİZ AĞI OLUŞTURULDU… Aralık ayı itibarı ile yeni binasında hizmet vermeye başlayan 112 Acil Komuta Merkezi’ne düşen çağrılar aynı anda telsiz yöntemi ile polis ve itfaiyeye de düşüyor. Acil vakalarda 112 çalışanları olay yerine giderken, polisle bağlantı koparmadan ulaşıyor.

Devrim DEMİR

Bazı meslekler zorluklarıyla diğerlerinden ayrılır. ‘112’ Acil Servis’te çalışmak da öyle. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde acil bir hastanın canını kurtarmak için canla başla hastaneye yetiştirme derdinde 112 Acil Servis.

Başta trafik kazaları olmak üzere kalp krizi ve daha pek çok çeşitteki kaza ve olaylara 7 dakika ve altında ‘Hızır’ gibi yetişerek can kurtarmaya çalışan ‘112 Acil Servis’ ekipleri geçtiğimiz yıl içinde toplam 20 Bin 765 adet vakaya koştu.

Ada geneli 17 ayrı istasyonda, görev yapan ‘112 Acil Servis’te 210 personel ve 75 ambulans şoförü bulunmakta.

Son yıllarda 112 Acil Servis personelinin yükünü azaltmak adına 17 Paramedik personel, yani Acil Tıp Teknikeri de sisteme kaydedildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde ayrı bir birim olarak görev yapan ‘112 Acil Servis’ çağrı merkezi nefes almadan 24 saat kesintisiz vatandaşın her an yanında.

112 Acil Servis Sorumlu Doktoru Naciye Nami, ‘112’ nin hala yasası olmadığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Nami, Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren 112 Acil Komuta Servisi’nin Kasım ayında yeni binasında hizmet vermeye başladığına değindi.

En fazla ihbar Lefkoşa’dan alındı

“112 Acil Servis”ine 2018 yılı içerisinde yapılan 20 bin 765 yardım çağrısının 4 bin 766’sı Lefkoşa merkezden yapılırken, yardım çağrılarının 3 bin 689’u Girne merkezden, 3 bin 105’i Mağusa’dan, bin 224’ü Cengiz Topel’den, 723’ü Ercan’dan, bin 316’sı Güzelyurt’tan 839’u Akdoğan’dan, 434’ü Çamlıbel’den, 223’ü Dipkarpaz’dan, 652’si Erenköy’den, 656’sı Geçitkale’den, 761’i İskele’den, 827’si Lapta’dan, 279’u Maraş’tan, 596’sı Mehmetçik’ten, 130’u Lefke’den ve 543’ü ise Tatlısu’dan yapıldı.

Vaka sayısı son iki yılda gözle görülür şekilde arttı

112 Acil Servis Sorumlu Doktoru Naciye Nami, vakaların gelen çağrılarla her yıl arttığına değindi. Nami, asılsız ve acil olmayan çağrıların binlerin üzerinde olduğuna değinerek çıkılan vakalarda ise son iki yılda bin ve iki bin arasında artış olduğuna vurgu yaptı.

Nami, 2017 yılında ada geneli hizmet veren 112 Acil Servis’in 18 bin 700 vakaya çıktığını, bu sayının ise 2018 yılında artarak 20 bine ulaştığına dikkati çekti.

Gece gündüz durmadan

2018 yılında 112 Acil Servis çağrı merkezine binlerce çağrı yağdı. Ekipler, 20 bin 765 vakaya gece gündüz yaz kış demeden koştu.

Çağrı merkezine yağan binlerce ihbarın bir kısmı asılsız ve yanıltıcı bir kısmı ise acil olmayan vakalardı.

Her türlü olaylar karşısında, canlarını tehlikeye atarak vatandaşın imdadına koşan, yollarda ambulans kurallarını ihlal edenlerle canını ortaya koyarak acil durumlara yetişmeye çalışan sarı yelekliler yasa istiyor.

Canla başla hayat kurtarmaya çalışan 112 Acil Servis çalışanlarının, en büyük problemleri trafikte yol vermeyen sürücüler ve asılsız çağrılar.

Polis ve itfaiye ile telsiz bağlantısı kuruldu

Aralık ayında yeni binasında hizmet vermeye başlayan 112 Acil Komuta Merkezi, vatandaşa en hızlı şekilde ulaşıyor. Aralık ayı itibarı ile yeni binasında hizmet vermeye başlayan 112 Acil Komuta Merkezi’ne düşen çağrılar aynı anda telsiz yöntemi ile polis ve itfaiyeye de düşüyor. Acil vakalarda 112 çalışanları olay yerine giderken, polisle bağlantı koparmadan ulaşıyor.

2004 yılında kurulan 112 Acil Servis, kurulduğu günden bu güne ciddi bir ağ oluşturarak güçlü bir ekiple adanın dört bir yanında hizmet vermekte.

17 Paramedik sisteme kaydedildi

Hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan ve hastaya ilk müdahaleyi yapan profesyonel sağlık teknikerleri de 112 Acil Servis’e dâhil edildi.

Sisteme dâhil edilen 17 Paramedik, 112’nin iş yükünün azalmasının bir parçasını oluşturmakta.

Doktor Naciye Nami: “Halk giderek bilinçleniyor”

112 Acil Servis sorumlu Doktoru Naciye Nami, her yıl alınan çağrıların katlanarak arttığını çıkılan vakalar dışında alınan çağrıların hesapsız olduğunu kaydetti. Asılsız çağrıların devam ettiğini eskiye oranla azaldığını ifade eden Nami, “Halk giderek 112 Acil servis hattının önemli olduğunu fark ediyor. 112 ile ilgili çıkan haberlerle, halkın bilinçlendiğini ve daha az sadece boş çağrılar almaya başladık. Umarım halkımız bu durumu ciddiye alır ve sadece 112 acil hattı acil olaylar için aranır” dedi.

“Mobil ambulansımız var, Mağusa Acil Servis ayrı oldu”

YENİDÜZEN’e konuşan Doktor Naciye Nami, Sağlık Bakanlığı’nın Temel Sağlık hizmetlerine önem gösterdiğini, ilk kez bu bakanlık döneminde Mağusa 112 Acil Servis’inde hastane bünyesinden ayrılarak ayrı bir bölüme taşındığını kaydetti. Günün belirli saatlerinde ana yollara mobil ambulans konulduğuna da dikkati çeken Nami, “Lefkoşa’dan sonra Girne en çok çağrı alan ikinci yerimiz. İş yükü yıllar geçtikçe artan Girne 112 Acil Servis’in de hastane bünyesinden ayrılarak ayrı birim de olması gerekmekte. Öncelikli hedeflerimiz arasında Girne yer almakta oradaki iş yükü ve meslektaşlarımızın yoğunluğunu farkındayız. 112 Acil Komuta Merkezi için telefona bakan personel tamamen ayrı olmalı. 112 Acil Servis personeli ayrı olmalı. Bir personel hem telefona bakıp hem hızıra yetişmek zorunda” sözlerini kullandı.

Hedeflenen polis, itfaiye ve 112 ortak çağrı merkezi

“112 Acil Servis’e gelen her acil çağrının vakit kaybedilmeden cevaplanması gerektiğine değinen Nami, “Olay yerine ilk önce ulaşan ambulanstır. 112 personeli en kötü olaylarla karşı karşıya kalmakta. Olaylara yetişmek için saniyelerle yarışıyorlar ve vakit kaybetme lüksümüz ne yazık hiçbir şekilde söz konusu değildir. Olay yerinde personelimiz bir çok ciddi durumlarla hayatlarını tehlikeye sokacak olaylarla karşı karşıya kalmakta ve bunu en aza indirmek için polis, itfaiye ve 112 çağrı merkezi ortak bir ağda toplanmalı. Personel güvenliği için olay yerinde polis şart ve bu ağlar koparılmadan bir bütün olarak olay yerinde olmalıyız. Her konuda risk altında olan 112 personeli için polis ve itfaiye ağını 112 Acil Komuta Merkez ağına almak hedeflerimiz arasında. Olaylara giderken, polis ve itfaiye ile telsiz yolu ile bağlantı kurarak olay yerine gidiyoruz” dedi.

“Siren sesini açmak zorundayız”

Doktor Naciye Nami, siren sesleri ile ilgili sosyal medyada ki eleştirilere de değindi. Nami, ambulansın yola çıktığı an itibarı ile siren sesinin zorunlu olarak açıldığını ifade etti. “Bir hastaya, bir olaya günün 24 saati her hangi bir saate her an çıkabiliriz. Siren sesleri açılmadığı takdirde, ne hasta bize ne de biz hastaya ulaşamayız. Hızıra çıkan bir ambulans yolda yavaş değildir, siren açılmadığı takdirde yollarda olumsuz birçok olayla karşılaşabiliriz” sözlerini ifade eden Nami, çalan sirenlerin bir çığlık olduğunu söyledi.

Nami: 112 gurur kaynağımız

Nami, 17 istasyonun her çağrıya 7 dakika içinde ulaştığını belirtirken, trafikte geçmiş yıllara oranla siren sesine duyarlılığın da arttığını belirtti. Nami, “Eskiyle kıyasladığımızda insanlarımız trafikte de bilinçli. Siren sesine duyarlılık arttı, şeritler boşaltılıyor vakalara 7 dakika içinde ulaşıyoruz. 112 personelimiz gurur kaynağımız 17 istasyonda görev yapan tüm meslektaşlarımız bizim için çok değerli “dedi.

Fotoğrafalar: Burçin AYBARS