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1103 test yapıldı, pozitif vaka yok

1103 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1103 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1103 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

 

10 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1103     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 46.486    

Toplam Vaka Sayısı- 115

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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