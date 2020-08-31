11.00-16.00 arası çalışma yasağı uygulanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aşırı sıcaklardan dolayı ‘dışarıda çalışma yasağı’ uygulamasına geçildiğini açıkladı.

Bugünlerde 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcaklar nedeniyle, 31 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında, Bakanlık tarafından 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacak.

Açıklama şöyle:

“Ülkemizde mevsim normallerinin üstünde görülen hava sıcaklığı nedeniyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile görüş alışverişinde bulunarak, 31 Ağustos- 5 Eylül 2020 tarihlerini kapsayan günlerde; 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı getirilmesini kararlaştırmıştır.

Karara göre; 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 5 Eylül Cumartesi gününe kadar; dışarda çalışma saatleri: Sabah 07.00-11.00 ile öğleden sonra 16.00- 20.00 arası ya da 17.00- 21.00 arası olarak belirlenmiştir.

Çalışanlarımız ve vatandaşlarımız, yasağa aykırı bir durum halinde Bakanlığımıza bağlı Alo 102 İhbar Hattı’na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarına ihbarda bulunabilecektir.

Gelen ihbarlar Bakanlığımız tarafından değerlendirilerek, yasağa uymayan işverenlere ilgili yasal mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacaktır.

Tüm kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.”