10 tutuklu, 1 kişi serbest
Girne’de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda soruşturma devam ediyor. Toplam 11 kişinin tutuklandığı operasyonda A.A.nin olayla bağlantısı tespit edilmedi
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Girne’de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda soruşturma devam ediyor. Toplam 11 kişinin tutuklandığı operasyonda A.A.nin olayla bağlantısı tespit edilmedi.
10 zanlı ek süre talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Polis soruşturmanın devam ettiğini belirterek 8 gün ek süre talebinde bulundu. Yargıç Meltem Dündar zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi
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Etiketler : UYUŞTURUCU, MAHKEME
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