"1.5 yıl daha Meclis Başkanı olarak görevdeyim"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, yeni hükümetin kurulmasının ardından yaşanacak süreci BRT yayınında değerlendirdi.

Uluçay, geride kalan 1.5 yıllık görev süresinde Meclis Başkanı olarak görevine devam edeceğini söylerken, kabinenin genel kurulun bilgisine sunulmasının ardından, bir hafta içerisinde hükümet programının Mecliste okunmasının gerektiğini söyledi.

Hükümet programının okunmasının ardından 2 tam gün sonra programın eleştirilerinin muhalefet tarafından yapılacağını ifade eden Uluçay, ardından 1 tam gün sonra da güven oylamasına gidileceğini belirtti.

Programda kendisine Meclis Başkanlığı süresi ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Başkan Uluçay, Meclis İçtüzüğüne göre seçimlerden sonra meclis Başkanlığı seçimi yapıldığını ve seçilen Başkana 3 yıl görev verildiğini, ikinci dönem için yine seçim ile 2 yıllık görev süresi verildiğini anımsattı.

Bu çerçevede önünde kalan 1,5 yıllık bir süreç için görevinin başında olduğunu ifade eden Başkan Uluçay, görev süresi bitecek olan tarih olan Ekim 2020’ye kadar Meclis Başkanı olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Uluçay, ülkenin ekonomik konular başta olmak üzere bir sıkıntı içerisinde olduğuna işaret ederek, bu sıkıntıların giderilebilmesi için yeni kabinenin önünde zor bir görev süreci olduğunu belirtti.

Hükümet değişim süreçlerinde yasama açısından bakıldığında gecikmelerin yaşandığının bir gerçek olduğunu ifade eden Uluçay, özellikle son 10 yıllık tabloya bakıldığında sık hükümet değişimlerinin gerek Türkiye ile imzalanan protokollere bağlı yasa değişiklikleri gerek ise AB uyum yasalarında bir takım aksamaların yaşandığının görüldüğünü söyledi.