Zeytin Festivali dördüncü gecesiyle büyük ilgi topladı

‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında, 22. Zeytin Festivali'nin dördüncü gecesi tüm heyecanıyla devam etti. Festivalin dördüncü günü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü Kortları'nda tenis turnuvaları ile başladı. Gece ise çeşitli etkinliklerle dolu bir programla geçti. 4 Ekim’de başlayan Zeytin Festivali bu gece yapılacak olan etkinlikler ile son bulacak. Bu gece yapılacak olan etkinlikler ile bitecek olan Zeytin Festivali’nin ardından ‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında gerçekleştirilen 40 günlük etkinlikler ise 10 Ekim’de Amfitiyatroda Edip Akbayram konseri ile son bulacak.

Ali Nesim Nesimoğlu anısına şiir dinletisi ve söyleşi

Gecenin en önemli etkinliklerinden biri, Kıbrıslı Türk Edebiyatçı ve Zeytinlik Köyü’nde doğan Ali Nesim Nesimoğlu'nun anısına düzenlenen ‘Şiir Dinletisi ve Söyleşisi Şair ve Yazarların Zeytinlik Buluşması’ oldu. Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Öznur, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Gökbulut, Şair Oktay Öksüzoğlu, ODTÜ KKK Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu, Ali Nesim Nesimoğlu'nun anısına duygusal konuşmalar yaparken kendi şiirlerini de seslendirdiler. Bu etkinlik, edebiyat ve kültür meraklılarını bir araya getirdi.

Konserler geceyi renklendirdi

Gecenin ilk konseri, Kıbrıslı sanatçı Sinan Güzen ve Grubu tarafından gerçekleştirildi. Popüler müzikleriyle festival katılımcılarını coşturan grup, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ardından, Hasder'in halk dansları gösterileri de seyircilere görsel bir şov sundu. Dördüncü gecenin son konseri ise Hikmet Kurtarıcıoğulları ile coşkulu bir şekilde son buldu. ‘Girne Arkın Group Fest 23’, dördüncü gecesiyle unutulmaz anılar ve kültürel zenginlikler sunarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Festivalde son gece

Festivalin son günü olan 8 Ekim Pazar günü yine bol etkinlikle geçecek. Saat 15:30’da Çocuk ve Gençlik Etkinlikleri ile başlanacak, 16:30’da Zeytinlik Köy Evi’nde Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması düzenlenecek ve yarışma 18:30’da ödül töreni ile bitecek. 18:00’da Dance Spot’un dans gösterisi yer alacak, 18:15’de Gıda Mühendisi Naile Soyel ’in Zeytin ve Zeytinyağının Sağlığımıza Faydaları isimli sunumu gerçekleşecek. 18:15’de Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması Altın Zeytin Mizah Ödül Töreni yapılacak. Filipino Community in North Cyprus Dans Gösterisi 19:15’de gerçekleşecek ve ardından 19:30’da tenis turnuvası ödül töreni yapılacak. Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu’nun halk dansları gösterisi 19:45’de başlayacakken, 20:00 itibariyle Sektör 53 konser verecek. Kyrenia Tango Argantino’nun saat 21:00’daki dans gösterisi ile final konserine hazırlanacaksınız. Festivalin final konseri ise saat 21:15’te Nafiz Dölek olacak.

10 Ekim’de Edip Akbayram Amfitiyatroda!

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Edip Akbayram 10 Ekim’de saat 21:00’da Girne Amfitiyatroda sahne alacak. Girne Arkın Group Fest 23’ün kapanışını yapacak olan Edip Akbayram konseri şimdiden yoğun ilgi gören konserler arasında…