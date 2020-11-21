Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Zarar gören işyeri borçlarına erteleme

Zarar gören işyeri borçlarına erteleme

Çalışma Bakanlığı, ülkemizde son günlerde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarından dolayı zarar gören işyerlerinin sosyal sigorta, sosyal güvenlik prim borçları ile ihtiyat sandığı prim borcu ve depozitlerini 3 ay ertelediğini duyurdu.

A+A-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ülkemizde dün yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle  mağdur olan  ve zarar gören  işyerlerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim borçlarının 3 ay süresince erteleneceğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Faiz Sucuoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

''Ülkemizde   yaşanan yoğun yağış, dolu ve hortum sebebiyle, özellikle Girne ve Karpaz bölgeleri  başta olmak üzere, hasar ve zarara uğrayan  tüm işyerlerimize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak  sosyal sigorta, sosyal  güvenlik  prim borçları ile  ihtiyat sandığı prim borçları ve depozitlerinin  3 ay süreyle ertelenmesi hususunda destek olmak için  çalışmalarımıza başladık.Zarar eden ve hasar gören işyerlerimiz,   Bakanlığımıza bağlı Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Daireleri'ne başvuruda bulunarak 3 ay süreyle sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borçlarını erteleyebilecektir.''

 

Bu haber toplam 484 defa okunmuştur
Etiketler :