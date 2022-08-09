“Zanlıyı havaalanında gördüm, 2 zarfı alıp, çalışana verdi”

Ülkeye tasarrufundaki 800 bin Euro ile giriş yapmak isterken şüpheli görülüp, tutuklanan Selim Tayşi’nin ardından 300 bin Euro’yu teslim aldığı ifade edilen, zanlı ile aynı ismi taşıyan oğlu ve Ökkeş Taş da tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı.

Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı.

Polis, 6 Ağustos saat 21.31'de Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan Selim Tayşi'nin yolcu beraberinde bulundurduğu 800 bin Euro parayı Ercan Gümrük Şubesine 'Yatırım Amaçlı getirdiğini beyan etmesine müteakip, konu şahsın beyanları şüpheli görülerek tahkikat yapıldığını söyledi.

31 Temmuz’da 500,000 Euro'luk 'İş Kurmak Amaçlı' ve 1 Ağustos’ta ise 600,000 EURO' lik "Yatırım yapmayı düşünüyorum" açıklamalı iki beyanının daha olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Selim Tayşi’nin KKTC' ye beyan ettiği bu paraların akıbeti ile ilgili makul bir izahat vermeyerek, “Para Kambiyo Yasasına ve 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Ettiğini” polis tarafından mahkemede aktarıldı.

Polis, 9 Ocak 2022-14 Temmuz 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan Selim Tayşi’nin (E- 28) "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket” suçlarından halen tutuklu bulunan babası Selim Tayşi’nin (E- 60) istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10.000 Euro üzerinde olan parayı Gümrük Yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150.000 Euro'yu 10 kez Ercan Havalimanı’nda Gümrük Yetkililerine beyan etmeyerek ülkeye toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti.

Gönüllü ifade verdi

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 300 bin Euro’yu zanlı Ökkeş Taş’a teslim ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının açık ifade verip, Selim Tayşi’yi havalimanında gördüğünü ve içinde ne olduğunu bilmediği 2 zarfı alıp, yanında çalışan kişiye verdiğini söylediğini anlattı.

Aranan kişiler var

Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın mahkeme emri gereği tutuklanmış olup tahkikatın devam ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, aranan kişiler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

“Suç Gelirlerinin Aklanması"ndan soruşturma: 1 tutuklu 3 kişi aranıyor