“Suç Gelirlerinin Aklanması"ndan soruşturma: 1 tutuklu 3 kişi aranıyor

1 haftada 1 milyon 900 bin euro ile ülkeye girdi, tutuklandı



Ülkeye tasarrufundaki 800 bin Euro ile giriş yapmak isterken şüpheli görülen Selim Tayşi adlı işletmeci tutuklandı. Tayşi’nin bir haftada 1 milyon 900 bin Euro’yla ülkeye geldi ve “Yatırım Yapmak Amacında” olduğunu söyledi. Polis, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası”na aykırı harekette soruşturma başlattı, aranan 3 kişi daha olduğunu açıkladı.



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı. Polis, 60 yaşındaki işletmeci Tayşi’nin 06.08.2022 tarihinde, saat 21.31'de Ercan Havalimanı’ndan adaya giriş yaptığını söyledi.



Yolcu beraberinde bulundurduğu 800 bin Euro parayı Ercan Gümrük Şubesine 'Yatırım Amaçlı getirdiğini beyan eden zanlı şüpheli görüldü. Yapılan tahkikat sonrası zanlının 31.07.2022 tarihinde 500,000 EURO' luk “İş Kurmak Amaçlı” ve 01.08.2022 tarihinde ise 600,000 EURO' lik "Yatırım yapmayı düşünüyorum" açıklamalı iki beyanının daha olduğu belirlendi.



Polis, Selim Tayşi’nin beyan ettiği bu paraların akıbeti ile ilgili makul bir izahat vermeyerek, Para Kambiyo Yasasına ve 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, aranan 3 kişi olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı, parayı yatırım amaçlı getirdiğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Yenidüzen | Kamalı Haber)