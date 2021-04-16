Zanlılardan birinin PCR testi kayboldu, tutukluluk süreleri uzatıldı

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyine geçme planı kurarken suçüstü tespit edilen zanlılar M.R., M.A.I, U.H., M.E., S.H., A.K.R. ve M.M. mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklama sonrası zanlı R.N.’ye yapılan PCR test kitinin hastanede kaybolması nedeniyle, zanlılar, kamu sağlığı riske atılmaması için 4 gün tutukluluk aldı.

Polis: “Kaçak olarak güneye geçmek istediler”

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlıların “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme” suçuyla mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Sevinç, zanlıların 14 Nisan 2021 tarihinde, saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Çağlayan bölgesinde Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın kuzeyinden, güneyine geçmek istediği sırada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

“Bir zanlının PCR testi hastanede kayboldu”

Zanlıların aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis Memuru Kazım Sevinç, zanlılara PCR testi yaptırıldığını ancak zanlı M.R.’nin test sonucunun hastanede kaybedilmesi nedeniyle zanlıların mahkemeye çıkarılamadığını bu nedenle duruşmanın gıyabında görüşüldüğünü dile getirdi. Sevinç, zanlı M.R.’ye tekrar yapılan test sonucun beklendiğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Kamu sağlığının riske atılmaması adına 4 gün tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı M.R’nin PCR test sonucunun kaybolması nedeniyle zanlının test sonucun ‘pozitif’ mi ‘negatif’ mi olduğunun bilinemeyeceğini bu nedenle kamu sağlığının riske atılabileceğini göz önünde bulundurarak davanın zanlıların gıyabında görüşülmesinin uygun olduğunu anlattı. Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 4 gün süreyle daha tutuklu kalmasına emir verdi.