Zanlı yeni itirafta bulundu, teminatla serbest kaldı

Yılmazköy’de Volkan Latif Elektronik ve Hırdavat Şirketi’nde Nurcan Volkan' a ait el çantası içerisindeki 5 bin 642 TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili tutuklanan zanlı A.E aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı, polise verdiği ikinci gönüllü ifadede yeni bir itirafta bulunarak, 2 Haziran’da da 2 bin 200 TL daha çaldığını itiraf etti.

Polis, zanlı üzerinde yaptığı aramada tasarrufunda bin 108 TL nakit para bularak emare aldı.

Zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, mahkeme zanlının yargılanıncaya kadar, yurtdışına çıkışını yasakladı, teminatla serbest kaldı.

Kamera görüntüleri ele verdi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Oruç, olguları aktardı.

Polis, 14 Haziran’da Yılmazköy'de faaliyet gösteren Volkan Latif Elektronik ve Hırdavat Şirketi’nde Nurcan Volkan' a ait gri renk el çantası içerisinde bulunan 5 bin 642 TL nakit paranın kimliği meçhul şahıslar tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün yapılan geniş̧ çaplı araştırma ve konu iş yerine ait güvenlik kameralarından yapılan incelemede bahse konu parayı 11-12 Haziran 2021 tarihlerinde Yılmazköy' de zanlı A.E’nin sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

İkinci gönüllü ifade, yeni itiraf…

Polis, aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği zanlının tutuklandığını kaydetti, yapılan soruşturmada zanlının ikinci bir gönüllü ifade vererek 2 Haziran’da 2 bin 200 TL daha çaldığını itiraf etiğini ifade etti.

Zanlının üzerinde yapılan aramada tasarrufunda bin 108 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirten polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını aktardı.

Polis, zanlı A.E’nin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Teminatla serbest…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yargılanıncaya kadar, yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı iki kişinin 50 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamalarını emretti.

Yargıç Sağer, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.