Zanlı trafikten men edildi, ehliyetine el konuldu

Gönyeli’de yapılan trafik kontrolü sırasında durdurulan S.A.’nın yapılan testte 230 promil alkollü olduğu belirlendi. “Alkollü araç kullanma” suçundan tutuklanan zanlının aracı trafikten men edildi. Mahkemeye çıkarılan S.A.’nın sürüş ehliyetine, davası sonuçlanıncaya kadar el konulmasına karar verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Medine Sağır mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 26 Ekim 2025 tarihinde saat 00:45 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi'nde ATM'ler önünde yapılan trafik kontrolü esnasında zanlının aracının kontrol için durdurulduğunu söyledi.

Polis, sürücünün nefesinde alkol kokusu gelmesi üzerine yapılan testte yasal sınır olan 50 mlgr üzeri 230 mlgr alkol tesiri altında olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, aracın trafikten men edilerek zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar ehliyetine el konulmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının davası görülünceye kadar ehliyetine el konulmasına emir verdi.