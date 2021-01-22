Zanlı teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da sakin A.B’nin evinde gerçekleşen ‘sirkat’ olayıyla ilgili yürütülen polis soruşturması tamamlandı.

Polis, sirkatla ilgili tutuklanan zanlı Y.A’nın 7 bin dolar ve 8 bin TL nakit parayı sirkat ettiğini ifade ederek, kamera kayıtlarından tespit edildiğini aktardı.

Mahkeme, aleyhinde yürütülen soruşturma tamamlanan zanlının yurtdışına çıkışını yasakladı, 7 bin 500 TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Gencer, bilgi verdi…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.

Gencer, zanlı Y.A’nın 6 Ocak 2021 tarihinde 07.30 - 19.30 saatleri arasında Lefkoşa Küçük Kaymaklı adresinde sakin A.B’nin ikametgâhının kilitsiz vaziyetteki doğuya bakan balkon kapısını açarak ikametgâha giriş yaptığını söyledi.

Zanlının yatak odasında komodinin çekmecesinde muhafaza edilen 7 bin dolar ve 8 bin TL nakit paraları komodinin çekmecesinden alıp sirkat ettiğini ifade eden Gencer, aynı yerden çıkış yaptığını belirtti.

Kamera görüntüleri incelendi…

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiği ve zanlının ikametgâha doğru ilerlediği sırada kamera kayıtlarında tespit edildiğini belirtti.

Polis, tespit edilen zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada olay günü giydiği kıyafetleri ve ayakkabılarının tespit edilip emare yapıldığını söyledi.

Balkondaki ayak izleri örtüştü

Olay yeri incelemesinde balkonda bulunan ayak izleri ile zanlının ayakkabısının izlerinin bire bir örtüştüğünün de tespit edildiği mahkemeye aktarıldı.

Polis, alınan tutukluluk sürelerinde zanlının bankada bulunan hesaplarının incelenmesi için merkez bankası aralığı ile girişimlerde bulunulduğu ve söz konusu hesaplarda şüpheli işlem tespit edilmediğini belirtti.

Polis memuru Ali Gencer, zanlının çalışmakta olduğu işyerinden yapılan sorguda çalışma izninin devam edeceğini belirterek, davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kefaletle serbest

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklaması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmasına emir verdi.

Yargıç Sağer, ayrıca zanlının 7 bin 500 TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.