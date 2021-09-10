Zanlı suçlamaları kabul etmedi

Lefkoşa’da Ramazan Bakçeci'ye ait dükkana girip hırsızlık yaptığı belirlenen N.Y, 7 gün daha poliste tutuklu kalacak.

Dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Polis, 07 Eylül’de saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa’da bulunan Ramazan Bakçeci' ye ait demirci atölyesine girip, bir takım eşyaları alarak, GY 187 plakalı araca yükleyip, sirkat ettiğini belirtti.

Zanlının aynı gün Lefkoşa da tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandığını dile getiren polis, aracın emare alındığını, bazı eşyaların arandığını kaydetti.

Evinde arama yapıldı…

Polis, ayni tarihte zanlı N.Y’nin evinde 23.20 ve 23.40 saatleri arasında bir polis ekibince aramaya tabi tutulduğunu ve aramalarda kanunsuz bir eşyaya rastlanılmadığını anlattı.

Mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini söyleyen polis, zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek, 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı: Eşyalar benim, iftira atılıyor

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı söz konusu eşyaların onun olduğunu şikâyetçinin ise kötü şekilde ayrıldıkları ortağı olduğundan ötürü bu iftirayı attığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının tahkikat maksatlı 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.