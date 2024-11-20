“Zamansız Kadınlar” adlı sergi gelecek hafta perşembe günü açılacak
Devrim Tayanç Malyalızade’nin, “Zamansız Kadınlar” adlı altıncı kişisel resim sergisi 28 Kasım Perşembe günü açılacak.
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Devrim Tayanç Malyalızade’nin, “Zamansız Kadınlar” adlı altıncı kişisel resim sergisi 28 Kasım Perşembe günü açılacak.
Saat 18.00’de Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Sergi Salonu’nda yer alacak sergi, 12 Aralık Perşembe gününe kadar hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.
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