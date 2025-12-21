Zafer Tutkulu'nun bir eseri ‘Karikatür Ustası Ödülü’ne aday gösterildi

Bulgaristan’daki Plovdiv Belediyesi, Plovdiv Bölgesel Etnografya Müzesi, Plovdiv Tarım ve Kırsal Kalkınma Üniversitesi ve Plovdiv Karikatürcüler Derneği işbirliği ile düzenlenen “Şarap ve Aşk” konulu XIII. Uluslararası “Plovdiv” Karikatür Bienali’nde, ülkemiz çizerlerinden Zafer Tutkulu'nun bir eseri, Dünya’nın değişik ülkelerinden 12 çizerin eseri ile birlikte “Karikatür Ustası Ödülü”ne aday gösterildi.

Angel Yankov (Bölgesel Etnografya Müzesi Yöneticisi, Doç. Prof. Dr.), Tsocho Peev (Karikatür Sanatçısı), Svetla Dimitrova (Doç. Prof. Dr. UARD Başkanı), Irien Trendafilov (Karikatür Sanatçısı), Nikolay Rayshinov (REM Halkla İlişkiler Uzmanı) ve Nezhna Filipova'dan (Karikatür Sanatçısı) oluşan bienal seçici kurul üyeleri, 30 ülkeden 70 çizerin 200 eserini değerlendirerek, XIII. Uluslararası “Plovdiv” Karikatür Bienali’nde “Karikatür Ustası Ödülleri” ile (5 çizer) “Karikatür Ustası Ödülü Adayları”nı (13 çizer) şu şekilde belirledi:

Karikatür Ustası Ödülleri (Bronz Kalem): Fan Lintao (Çin), Mikhail Zlatkovsky (Rusya), R. Halil (Suriye), Vladimir Pavlik (Slovakya.) Plovdiv Tarım İşletmeleri ve Kırsal Kalkınma Üniversitesi Ödülü (Diploma): Dilyana Nikolova (Bulgaristan.) Karikatür Ustası Ödülü Adayları (Diploma): Zhiyka Kis yova (Bulgaristan), Hule Hanusic (Avusturya), Cival Einstein (Brezilya), Santiago Cornejo (Arjantin), Zafer Tutkulu (Kıbrıs), Steffen Jahsnowski (Almanya), Liu Xihua (Çin), Mustafa Yıldız (Türkiye), Tomas Trumecek (Çekya), Wei Li (Çin), Silviu Bartis (Romanya), Sergii Fedko (Ukrayna), Fethi Gürcan Mermertaş (Türkiye.)