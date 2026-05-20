“Yüzyıllar Boyu Dans” gösterisiyle hayran bıraktılar

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi (SAM) dans öğrencileri, “Zaman İçinde Bir Dans Gösterisi-Yüzyıllar Boyu Dans” temasıyla hazırladıkları gösteriyi bu kez, belde okullarındaki öğrenciler için sahneledi.

Güliz Gözügüzel ile Oleg Manukovskiy’in eğitmenliğinde hazırlanan çocuklar ve gençler, bugün Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salonu’nda yaklaşık 200 kişiye muhteşem dans gösterilerini sundu. Cem Aykut’un seslendirdiği, İdil Geliç ile Burçin Canateş’in videograf yönetmenliğini yaptığı videolarla da her bir dansın tarihsel gelişimi izleyicilere anlatıldı.

Dansın tarihsel gelişiminin sahnelendiği gösteri, öğrenciler tarafından çok beğenildi, hayranlıkla izlendi.

Etkinlik sonunda konuşma yapan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, sahnede muhteşem performanslar sergileyen dansçıları ve hocalarını tebrik etti. Çocukların ve gençlerin sanat dallarıyla ilgilenmesinin önemine değinen Karavezirler, SAM’daki kurslara katılım çağrısı yaptı.

Karavezirler, “Bu başarı, takım ruhuyla çalışmanın eseridir. Birlik ve beraberlik içinde atılan her adım mutlaka başarıyı getirir. Tüm ekibimi kutluyorum” dedi.