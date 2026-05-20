“Tiyatroya ve sanata sıkı sıkı sarılmalıyız”

Girne Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali, “İnsan Kalmakta Direnmek” temasıyla 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 11 ekip, 3 şehirde toplam 18 temsil sahneleyecek. Tüm oyunların saat 20.30’da başlayacağı festivalin biletleri 400 TL’den satışa sunuldu. Biletler www.kibrisbiletcim.com ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilecek.

Festivalin tanıtım kokteyli bugün Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapıldı. Etkinliğe Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, festival organizasyon komitesi üyeleri, belediye temsilcileri, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Harmancı: “Tiyatroya ve sanata sarılmak zorundayız”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, festivalin duyurusunu yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, en zor dönemlerde dahi festivali gerçekleştirmeme ihtimalini düşünmediklerini söyledi.

2022 yerel seçimlerinin ardından benzer vizyona sahip belediyelerle yeniden iş birliği fırsatı doğduğunu ifade eden Harmancı, Kıbrıs’ın kültürel etkinlikler açısından bölünemeyecek kadar küçük olduğunu kaydetti.

Festivalin gerçekleşmesine katkı koyan Girne ve Gazimağusa belediye başkanlarına teşekkür eden Harmancı, Lefkoşa’nın tiyatro kimliğinin oluşmasına katkı sağlayan Yaşar Ersoy, Osman Alkaş, Erol Refikoğlu ve Işın Cem’e, ayrıca yerel yönetimlerde kültür sanata verdiği katkılar nedeniyle Mustafa Akıncı’ya teşekkür etti.

Hedeflerinin 24. festivali Lefkoşa’da yapılması planlanan yeni Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirmek olduğunu belirten Harmancı, dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle “insan kalabilmek” adına tiyatro ve sanata ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Harmancı ayrıca, uluslararası tiyatro ekiplerinin ülkede sahne alabilmesi için salonların uluslararası standartlara ulaştırılması gerektiğini, teknik ve mali altyapı eksiklikleri nedeniyle ulaşım sorunları yaşandığını ifade etti.

Şenkul: “Kültür sanat toplumsal dönüşümde önemli rol oynuyor”

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul da festivalde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin kurumsallaşmasının ve toplum hafızasında yer edinmesinin toplumsal birlik açısından önemli olduğunu söyledi.

Girne’nin yapısal bir dönüşüm sürecinde olduğunu ifade eden Şenkul, ikinci dönemlerinde kültür sanat alanına daha fazla yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Kültür sanat etkinliklerinin toplumun gelişiminde önemli rol üstlendiğini belirten Şenkul, festivali desteklemeyi sürdüreceklerini, yeni kültür sanat merkezleri ve organizasyon alanlarıyla kültürel dönüşümü hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Uluçay: “Festivalin yeniden üç belediyeyle yapılması sevindirici”

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay ise festivalin uzun yıllar Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından tek başına yürütüldüğünü belirterek, organizasyonun yeniden üç belediyenin iş birliğiyle yapılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Bu iş birliğinin sanatçıların çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırdığını kaydeden Uluçay, halkların kalıcı olduğuna dikkat çekti.

Mustafa Akıncı’nın yerel yönetimlerde kültür sanat anlayışına yaptığı katkıların unutulmaması gerektiğini belirten Uluçay, yarısı Türk, yarısı Rum oyunculardan oluşan bir antik Yunan trajedisi hazırlandığını, Yunan bir yönetmenin Türk amatör oyuncularla tiyatro çalışması gerçekleştireceğini söyledi.

Ersoy: “Tiyatro insanı insana anlatan, düşündüren ve dönüştüren önemli bir sanat dalı”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kurucularından Yaşar Ersoy da tiyatronun insanı insana anlatan, düşündüren ve dönüştüren önemli bir sanat dalı olduğunu belirtti.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun burs ve kontenjanlarla eğitimli sanatçılar yetiştirdiğini ifade eden Ersoy, Devlet Tiyatroları Binası projesi ile Lefkoşa Belediyesi’nin yeni kültür sanat merkezi çalışmalarını takdir ettiğini söyledi

Sanatçıların özerk yapılanmasına yönelik yasa çalışmalarının ve okullar arası tiyatro şenliği gibi projelerin siyasi nedenlerle rafa kaldırıldığını savunan Ersoy, tiyatronun en büyük gücünün seyirci desteği olduğunu kaydetti.

Geçmişte Kıbrıs’ın güneyinden tiyatro ekiplerinin de festivale katıldığını hatırlatan Ersoy, festival repertuvarının Kıbrıs’ın bütününü yansıtması gerektiğini söyledi.

Tuksal: “Festivalin programı yoğun”

Girne Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı ve Sosyal İşler Şube Amiri Serdar Tuksal, sanat alanında çalışanların çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirterek, gelecekte daha iyi koşullar oluşmasını temenni etti.

Festival programının yoğun olduğunu ifade eden Tuksal, seyircinin göstereceği ilginin festivalin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ced: “Tiyatro binasının birkaç aya hizmete girecek olması sevindirici”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced ise devlet, belediye ve amatör tiyatroların yetersiz imkanlara rağmen sanat üretmeye çalıştığını belirtti.

Devlet Tiyatroları binasının birkaç ay içerisinde hizmete girecek olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Ced, belediye başkanlarının kültür merkezleri konusundaki vizyonlarını takdir ettiğini ve devletin sanata daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Festival programı şöyle:

“Büyük Romulus-İstanbul Devlet Tiyatrosu 1 Haziran YDÜ AKKM, 3 Haziran Mağusa KÜKOM, 5 Haziran Girne Amfi Tiyatro; Bir Yaz Gecesi Rüyası-Manisa Şehir Tiyatrosu 7 Haziran Mağusa KÜKOM, 9 Haziran Girne Amfi Tiyatro; Yanlışlık-Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 10 ve 11 Haziran LBT Sahnesi; Yolcu-Aysa Prodüksiyon 13 Haziran Mağusa KÜKOM, 15 Haziran YDÜ AKKM; Hadi Öldürsene Canikom-Vigor Sanat 17 Haziran Girne Amfi Tiyatro; Maskeliler-Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 18 ve 19 Haziran Rüstem Kitabevi; Baba-Oyun Atölyesi 20 Haziran Mağusa KÜKOM, 22 Haziran YDÜ AKKM; Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım-İstanbul Şehir Tiyatroları 24 Haziran YDÜ AKKM; Ahududu-Tiyatrokare 26 Haziran Girne Amfi Tiyatro; Ada-Ethal 28 Haziran Girne Oda Tiyatrosu; Huysuz-Antalya Şehir Tiyatrosu 30 Haziran Girne Amfi Tiyatro.”

Haber: Dervişe Çobancık-Fotoğraf: Erol Uysal