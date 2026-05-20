Mağusa’da 317 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Gazimağusa Belediyesi (GMB) ile uluslararası hayvan hakları derneği NETAP iş birliğinde düzenlenen ikinci kısırlaştırma organizasyonu 12–16 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

GMB’den verilen bilgiye göre, 5 gün süren çalışma kapsamında 214’ü köpek, 103’ü kedi olmak üzere toplam 317 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

Operasyonlarda 127 dişi ve 87 erkek köpek ile 80 dişi ve 23 erkek kediye müdahale edildi.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy ve Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Ufuk Umay’ın girişimleriyle hayata geçirilen organizasyon, NETAP Veteriner Hekimi Lisa Goldinger ile Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Sorumlusu, Sağlık Amiri Veteriner Hekim İlke S. Soyer’in koordinasyonunda yürütüldü.

Çalışmalara NETAP’ın Kıbrıslı ve uluslararası gönüllü veteriner hekimleri ile belediye ekipleri, barınak personeli ve gönüllü hayvanseverler destek verdi.

Barınakta bulunan hayvanların yanı sıra gönüllüler tarafından sokaktan ve beslenme noktalarından getirilen köpek ve kedilere de kısırlaştırma, iç-dış parazit uygulamaları, mikroçip takılması ve aşılama işlemleri yapıldı.

Operasyon sonrası hayvanlar güvenli şekilde alındıkları yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Veteriner Hekim İlke S. Soyer, kısırlaştırma çalışmalarının sokak hayvanlarının sağlığı ve popülasyon kontrolü açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak tüm ekiplere teşekkür etti.

GMB Meclis Üyesi Ufuk Umay ise sosyal belediyecilik anlayışıyla sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların artarak süreceğini belirterek “Satın almayalım, sahiplenelim” çağrısında bulundu.

NETAP Kurucu Başkanı Esther Geisser ve NETAP Veteriner Hekimi Lisa Goldinger de organizasyonun başarıyla tamamlandığını, bilgi ve deneyim paylaşımının sürece katkı sağladığını ifade etti.

Belediye, sokak hayvanlarının refahını artırmak ve kontrolsüz popülasyon artışını önlemek amacıyla yerel ve uluslararası paydaşlarla iş birliğini sürdüreceğini açıkladı.