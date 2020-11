Yurttaş bezdi: 'Bıktık'

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın kuzeyinde siyasetteki istikrarsızlık, haftalardır kurulamayan bir hükümet ve bu konudaki belirsizlik vatandaşları endişelendiriyor.

Ekonominin çok kötü durumda olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bir an önce bu belirsizliğin ortadan kalkmasını ve ekonomik açıdan ciddi atılımların yapılması gerektiğini söylüyor. Bunula birlikte kimi vatandaş, mevcut şartlarda bir hükümet kurulması gerektiğini belirtirken, kimi vatandaş da erken seçime gidilmesi konusunda görüş bildirdi.

Oya Kılınç: “Bu noktada bir erken seçime gidilmeli”

Oya Kılınç, hükümet krizinde şu ana kadar bir sonuç alınamadığını aktararak, bu belirsizliğin ortadan kalkması için erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtti. Kılınç şöyle konuştu: “Şu anda bir belirsizlik var. Bu belirsizlik bir an önce ortadan kalkmalı. Eski hükümet, pandemi öncesi ve sonrası esnafa destek çıkmadı. Bu noktada bence erken seçim daha mantıklı gibi görünüyor. Çünkü her gün görüşmeler yapılıyor ve çıkan bir sonuç yok. En azından erken seçime gideceğimiz tarih belli olursa bileceğiz ki o günden sonra bir hükümet kurulacak.”

Emrah Eser: “İnsanların sabrı ve dayanacak gücü kalmadı”

Emrah Eser, siyasetteki belirsizliğin bir an önce ortadan kalkması gerektiğini belirterek; “Kurulacak olan hükümet, ekonomik yönden ciddi çalışmalar yapmalı” dedi. Eser şunları söyledi: “Günlerdir bu belirsizlik sürüyor. Bu belirsizliğin bir an önce ortadan kalkmalı düşüncesindeyim. Çünkü ekonomi dibe vurmuş durumda. Kurulacak olan hükümet, vakit kaybetmeden ekonomi konusuna yönelmeli. İnsanlar ekonomik bir dar boğazdan geçiyor. Artık insanların sabrı ve dayanacak gücü kalmadı. Bu konuya çare üretmek için ciddi çalışmalar yapılmalı.”

Cemre Narlı: “Böyle bir zamanda ekonomi ve sağlımızı konuşmamız lazımdı…”

Cemre Narlı, uzun sürede mevcut şartlarda bir hükümet kurulmadığını anımsatarak, en erken bir zamanda erken seçime gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Narlı’nın düşünceleri şöyle: “Bir ayı aşkın bir süredir hükümetin kimin kuracağını, ya da kümlerin hükümette olacağını konuşuyoruz. Bu iş bu kadar uzadığına göre demek ki, bu halde kurulmuyor. Bence daha fazla zorlamanın bir alemi yok. Erken seçimse, erken seçim… En erken bir zamanda olsun ki gidilmeli ve artık bu konuya nokta konulsun. Böyle bir zamanda bizim bu konuları değil, ekonomi ve sağlığı konuşmamız ve bu yönde çalışmalar yapmamız lazımdı.”

Sedat Reis: “Acilen bir hükümet kurulmalı”

Sedat Reis, ülkede insanların ekonomik sıkıntılar yaşadığını aktararak, UBP’nin artık bir karar üretmesi gerektiğini ve farklı modeller denenerek bir şekilde yeni bir hükümet kurulması gerektiğini dile getirdi. Reis şu noktalara değindi: “Ülkemizde sorun çok… Uzun süreden beridir bir hükümet kurulamıyor çünkü herkes UBP’nin keyfini bekliyor. Ersin bey, makamına oturdu ve herkes ne olacağını bekliyor. Ülkeyi öyle bir duruma getirdiler ki, kimse kimseyle hükümet kurmak istemiyor. UBP’nin yaptığı her şey belirsiz ve her gün bir şey söyleniyor. Bir hükümeti kuramadılar, onu bırakın bir kurultayı yapamadılar, Ne yapacaklarını gerçekten çok merak ediyoruz. İnsanlar yoksulluğa doğru sürükleniyor. ‘Döviz değer kaybetti’ deniliyor ama baktığımızda 1 sterlinin karşılığı yine 10 TL’nin yukarısında… Toplumun her kesimi ekonomik anlamda ciddi sorunlar yaşıyor. Ben kesinlikle erken seçime karşıyım çünkü görüyoruz ki dünyada salgın yine başladı. Bir bu boyuttan dolayı, bir de ekonomik yönden bir seçimi daha kaldırabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden, bir an önce farklı modeller değerlendirilerek acilen bir hükümet kurulmalı çünkü artık dayanacak gücümüz kalmadı.”

Şaziye Kofalı Kurt: “Seçim ciddi harcama demektir”

Şaziye Kofalı Kurt, ekonomi başta olmak üzere ülkede birçok sorunun olduğunu kaydederek, erken seçim yerine bir şekilde bir hükümetin kurulması gerektiğini ve toplum için icraata geçmesini istediklerini ifade etti. Kofalı şu noktalara değindi: “Ben bir şekilde anlaşılıp bir hükümetin kurulacağını düşünüyorum. Ama tabii sadece bir hükümet kurmakla bitmez. Ülkemizde çok ciddi sorunlar önemli olan o sorunlara kafa yormaktır. Bu noktada bir seçim daha yapmak demek, bence yine ciddi paraların harcanması demektir. O yüzden meclisteki siyasi partilerin bir şekilde anlaşıp, bir hükümet kurması gerekiyor. Ekonomi başta olmak üzere ülkemizde birçok sorun var. Bu sorunlara çare üretmek ve toplumu rahatlatmak adına yasalar çıkarıp uygulamak onların görevi…”

İlker Dağer: “Tüm siyasi partiler özverili davranmaya özen göstermeli”

İlker Dağer, ülkede yaşayan tüm insanların hükümetin kurulmasını beklediğini söyleyerek, tüm siyasi partilerin bu konuda özverili davranması gerektiğini ifade etti. Dağer şöyle konuştu: “Bir toplumda başta bir hükümet olmazsa sorunlar artarak devam eder. Tüm halkımızın beklentisi en kısa zamanda bir hükümetin kurulmasıdır. Bence bu noktada tüm siyasi partiler özverili davranmaya özen göstermeli çünkü sorunlar git gide büyüyor. Bir şekilde bu sorunların önüne geçilmesi lazım.”

Ekrem Kazak: “Bir sistem değişikliğiyle her şey yoluna girer”

Ekrem Kazak, ülkemizde bir istikrarsızlığın olduğuna vurgu yaparak, sistemin değişmesi gerektiğine inandığını söyledi. Kazak şöyle konuştu: “İnsanlar her defasında seçime gidiyor ama sonuç olarak istikrarsız bir ortam oluşuyor. Bence Türkiye’nin buraya bir vali ataması lazım. Bir sistem değişikliğiyle istikrarsızlığın ortadan kalkacağını düşünüyorum. Salgın gelene kadar ekonomimiz iyiydi, salgın sonrası ekonomimiz biraz kötüye gitti. İlerleyen süreçte ben düzeleceğine inanıyorum.”

Samet Gölgesiz: “Seçim öncesi bir geçiş dönemi olmalı”

Samet Gölgesiz, seçime gidilmeden önce bir geçiş döneminin olması gerektiğinin altını çizerek, bu dönemde ekonomi konusunda ciddi bir şekilde adımlar atılması icap ettiğine dikkat çekti. Gölgesiz şöyle konuştu: “Hükümetsiz kalmak demek, halkın başıboş kalması demektir. Bu da topluma zarar verir. Ülkede çok büyük sorunlar var, bir an önce hükümetin kurulup bu sorunlara yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada bir erken seçimin şart olduğunu düşünüyorum ama bir geçiş dönemi muhakkak olmalı. En büyük sorunumuz ekonomidir. Bu geçiş döneminde ekonomi konusunda ciddi adımlar atılmalı. Tam sayıyı bilmiyorum ama bu yıl 8-9 bin civarı işyerinin kapandığını biliyoruz. Bu büyük bir rakam ve ne yazık ki görmezden geliniyor.”

Mehmet Ali Falhan: “Ne yazık ki görünen göz kılavuz istemez. Her şey bitti.”

Mehmet Ali Falhan, başka ülkelerin Kıbrıs’ın kuzeyinin iç işlerine karşımasına sitem ederek, ekonominin dibe vurduğunu ancak kimsenin bu konuda bir şey yapmadığını söyledi. Falhan şu noktalara değindi: “Haftalardır bir hükümet yok. Bu noktada hükümet olsa ne, olmasa ne? Zaten hükümet olduğunda, olmadığında başkaları tarafından yönetiliyoruz. Ekonomimiz dibe vurdu. Batma noktasındayız ama kimsenin bunu gördüğü yok. Herkes kendini kurtarmak için çalışıyor. Ne yazık ki görünen göz kılavuz istemez. Her şey bitti. ‘Zerdaliden düdük olmaz, zurnadan al haberi’ atasözü ne yazık ki bizim halimizi anlatıyor.”

Emrah Karayaprak: “Hükümetin kurulamaması siyasi çıkarlardan kaynaklanıyor”

Emrah Karayaprak, siyasi çıkarlar yüzünden bir hükümetin kurulamadığını söyleyerek, gelinen noktada erken seçime gidilmesinin şart olduğunu ifade etti. Karayaprak şu noktalara değindi: “Bana sorarsanız hükümetin kurulmaması, hem siyasilerin çıkarları, hem de Ankara’nın kimi istediğiyle ilgili sorunlardan kaynaklanıyor. Bu noktada hükümet kurulamıyorsa bir erken seçime gidilmeli. Ama erken seçime gidilecekse, sol taraf bir çatı içerisinde olmalı. Çünkü ülkeyi günün sonunda onlar kurtaracak. Ülkemizde ekonomi yok. Plan yok, program yok, son dönemde rekor seviyelerde artan döviz konusunda yapılan bir çalışma yok… Sn. Cumhurbaşkanımız turizmde bir dünya marka olduğumuzu söylüyor ama ben bir turizmci olarak böyle olduğunu göremiyorum. Çünkü ortada bir projemiz yok…”