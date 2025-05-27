KTOEÖS, yarın Bekirpaşa Lisesi’nde grev yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Bekirpaşa Lisesi’nde Disiplin Tüzüğü’ne karşı mücadele veren öğretmenlere baskı yapıldığı gerekçesiyle, yarın 7.55 – 13.05 saatleri arasında grev yapılacağını duyurdu.

KTOEÖS' ün yaptığı açıklamada , Bekirpaşa Lisesi’nde saat 10.00’da basın açıklaması da yapılacağı belirtildi.

“Bekirpaşa Lisesinde Disiplin Tüzüğü dayatmasına karşı mücadele veren öğretmenlerimize Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan baskı ve tehditler artarak devam etmektedir. Bakanlık müdürleri aracılığıyla bir baskı sistemi kurulmuş ve öğretmenlerin aileleri dahi aranmaya başlanmıştır" diyerek, Atatürk ilkeleri doğrultusunda laik, bilimsel eğitim mücadelesinin sürdürüleceğinin altını çizdi.

Açıklamada, “Laik, bilimsel eğitimi savunduğu için öğretmeni cezalandırmak isteyen, tehdit eden; öğretmene baskı yapanlara boyun eğmeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Aydın, ilerici öğretmeni susturamayacak, sindiremeyeceksiniz.” ifadeleri kullanıldı.