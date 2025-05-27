CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Erenköy Lisesi’nde engelli bir çocuğun yaşadığı ulaşım sıkıntısını ve istihdam eksikliğini gündeme taşıdı. Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ise, taşımacılıkta ilerleme sağlandığını ve Özel Eğitim Yasası'nın hayata geçirildiğini söyledi.

Erenköy Lisesi’nde ulaşım sorunu yaşayan engelli bir çocuğun yaşadıklarını aktaran Hamzaoğulları, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun hükümete gönderdiği mektubu okudu.

İş bekleyen engelliler olduğuna işaret eden Hamzaoğulları, “5 yılda kaç engelli birey istihdam edildi?” sorusunu soran Hamzaoğulları, Erenköy’e engelli rehabilitasyon merkezi inşa edilmesi konusundaki çalışmaların ne durumda olduğunu da soran Hamzaoğulları, Pamuklu Hastanesi’nin durumu konusunda bilgi istedi. Hamzaoğulları, engelli bireylerin kullanabileceği taşımacılık hizmetlerine ihtiyaç olduğunu anlattı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

Engelli bireylerin önündeki en büyük engelin fiziksel değil zihinsel bariyerler olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, yıllardır atıl durumda olan bir binanın Çalışma Bakanlığı tarafından rehabilite merkezi olarak hayata geçirildiğini hatırlatarak, 2010 yılında başlatılan Özel Eğitim Yasası çalışmalarının uzun süre Meclis’ten geçemediğini, ancak kendi bakanlığı döneminde bu süreci tamamlayarak yasayı geçirdiklerini anlattı. Özel Eğitim Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle, özel gereksinimli çocukların eğitimine yönelik önemli bir açılım sağlandığını ifade eden Çavuşoğlu, bu kapsamda çok sayıda özel eğitim öğretmeninin istihdam edildiğini kaydetti. Ancak ailelerin kendi imkanlarıyla tuttuğu gölge öğretmenlerin sosyal güvenceleri konusunda henüz sonuç alınamadığını dile getiren Çavuşoğlu, bu konuda ayrı bir yasa ile sigorta ve özlük haklarının güvence altına alınması için çalıştıklarını söyledi.

Engelli öğrencilerin taşınması konusunda geçmişe kıyasla daha iyi durumda olunduğunu belirten Çavuşoğlu, bazı bölgelerde bu hizmetin sağlandığını ve birçok şoförün engellilere uygun araçlar edindiğini söyledi. Öte yandan özel sektörde engelli istihdamı için öngörülen “50’de 1” oranının dahi yakalanamadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Batıya yüzünü döndüğünü söyleyen işverenlerimizin yanında çalıştırdığı kişiler arasında bu oran bırakın yüzde biri, iki yüzde biri bile zor buluyor” dedi. Çavuşoğlu, iş insanlarını engelli istihdamına destek olmaya çağırdı. Okulların yakınına kumarhane açılmasına izin veren yasal düzenlemeler konusundaki bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu, itirazların farkında olduklarını konuyu incelediklerini kaydetti.

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, okuduğu mektubu kendisinin değil Engelliler Federasyonu’nun kaleme aldığının altını çizdi. CTP hükümeti döneminde yapılan yatırımlara değinen Hamzaoğulları, Çavuşoğlu’nun bazı icraatlardan bahsettiğini ancak kendi bahsettiği yatırımların yapılmadığını kaydetti.